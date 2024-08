Las polémicas en Boca-San Lorenzo: la lupa sobre la mano de Rojo y por qué no hubo penal del arquero Brey a Vombergar

* El penal de Rojo y el gol de Vombergar

Arrancó con polémica el clásico entre Boca Juniors y San Lorenzo por fecha 11 de la Liga Profesional. Fue por el penal cobrado por mano de Marcos Rojo a instancias del VAR, que permitió la apertura del marcador para el Ciclón. La controversia no estuvo solo en esa jugada sino en una previa en la que una posible falta a Ignacio Miramón podría haber dejado sin efecto el tiro desde los doce pasos.

A los 14 minutos, Nicolás Tripichio le robó el balón a Miramón y cedió para Andrés Vombergar, quien mandó un centro, pero la jugada se cortó al tocar en el brazo derecho del ex defensor de la selección argentina.

Todo San Lorenzo reclamó penal y el árbitro Pablo Echavarría recibió el aviso del VAR. Fue a ver la jugada en el monitor y decretó la pena máxima. El penal estuvo bien sancionado porque la infracción de mano o brazo es una acción deliberada, acompañada de un movimiento adicional que logra su objetivo de aumentar su espacio corporal.

* El penal que reclamó San Lorenzo

Aunque en Boca Juniors se alertaron por la jugada previa entre Miramón y Tripichio, y los futbolistas breamaron por una falta que no sucedió. En el APP o Atacking Possession Phase (fase de ataque con posesión del balón), el juez decidió que se trató una disputa normal del juego. Según indica el reglamento de la Conmebol, se trata del “período de juego durante un ataque antes de un incidente que puede ser revisado”. El APP “establece el punto de partida para la fase del juego antes de un gol, penal o incidente”. Sólo se revisa el incidente en sí mismo. Digamos que, hasta ahí, habilita al VAR y al árbitro a revisar la acción.

El propio Vombergar se hizo cargo de la ejecución y con un tiro alto vulneró a Leandro Brey y anotó el primer tanto de la tarde en La Bombonera.

Las controversias siguieron y a los 31 minutos hubo otro reclamo del elenco azulgrana, aunque en este caso no prosperó. Vombergar ingresó al área, tocó la pelota cuando le salió Brey y chocó contra el guardameta. El equipo de Leandro Romagnoli le pidió a Echevarría que cobrara falta, y la Asistencia Arbitral por Video no llamó a revisar. En realidad, no la hubo porque el delantero es el que genera el contacto. La pelota tenía destino de gol, pero Nicolás Figal despejó cerca de la línea.

Salvo estas jugadas y alguna otra llegada, el primer tiempo no entregó mayores emociones en el clásico de la fecha. Boca Juniors llegó entonado tras su triunfo 1-0 ante el Cruzeiro por la Copa Sudamericana en la ida de los octavos de final. Pero el equipo dirigido por Diego Martínez mostró poco en los 45 minutos iniciales.

San Lorenzo, por su parte, ganó la pugna en el mediocampo con la recuperación y amén de la ventaja supo controlar las acciones en esa primera mitad. El equipo de Boedo busca recuperarse en el campeonato.