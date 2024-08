El golazo de Rodrygo bajo la atenta mirada de Scaloni en el empate del Real Madrid ante Mallorca: a qué jugador fue a ver el DT

El Real Madrid vivió un amargo inicio de torneo en la presentación de Kylian Mbappé en la liga española. El Merengue empató 1-1 en su visita este domingo a Mallorca. Rodrygo Goes abrió el marcador para la visita con una excelente acción individual y soberbia definición a los 13 minutos, luego de acomodarse la pelota tras una asistencia exquisita de taco de Vinicius Júnior dentro del área. El ex punta del Santos de 23 años definió cruzado, al ángulo, inatajable para el arquero eslovaco Dominik Greif.

Vedat Muriqi igualó a los 53 minutos con un contundente remate de cabeza después de un tiro de esquina, en el que el zaguero Antonio Rüdiger falló en su intento por despejar. “Estoy fatal. Muy cansado, pero valió la pena”, reconoció el delantero local. “Era muy importante empezar puntuando contra un equipo como el Madrid, que es el mejor del mundo”, destacó Muriqi.

En los minutos finales, el conjunto bermellón tuvo opciones para saldar con un triunfo su presentación en la liga ante el campeón defensor, pero sus remates finales fueron a un lado. Los merengues terminaron con 10 futbolistas después de que en la última jugada Ferland Mendy recibiera la tarjeta roja tras una entrada por detrás sobre el mismo Muriqi.

“El año pasado estuve contento con algunos empates, ahora no lo estoy porque creo que se podía hacer mucho mejor”, afirmó el entrenador merengue, Carlo Ancelotti. “No quiero dar excusas de nada, solamente teníamos que hacerlo mejor, con más actitud, pero creo que de estos partidos también se puede aprender mucho”, agregó.

Kylian Mbappé del Real Madrid reacciona en el encuentro ante el Mallorca en la liga española el domingo 18 de agosto del 2024. (AP Foto/Francisco Ubilla)

El Real Madrid mandó al campo del Son Moix a su cuadro de lujo, con el que ganó días atrás la Supercopa de Europa ante Atalanta, encabezado por su flamante contratación Mbappé que en esta ocasión no pudo brillar. El ataque merengue, con Vini y Kylian, generó pocas opciones más allá del gol. El francés apenas ofreció destellos de su calidad como con una escapada en la que tomó la pelota en su área y lo llevó hasta la otra antes de caer al césped por un contacto que el árbitro César Soto Grado no valoró como penal.

El cuadro blanco apenas sumaron su primer punto, en el que en la jornada del sábado su archirrival Barcelona se impuso 2-1 en su visita a Valencia. El Mallorca, por su parte, se va con un punto en el comienzo de la etapa de Jagoba Arrasate en el timón luego de la partida del estratega mexicano Javier Aguirre.

Antes del comienzo, los jugadores del Mallorca brindaron un pasillo a los futbolistas merengues por la conquista de la Supercopa de Europa; además, entre los asistentes destacaron el tenista Rafael Nadal, el basquetbolista Rudy Fernández, quienes son oriundos de la ciudad, y Lionel Scaloni, entrenador campeón del mundo con la selección argentina.

El técnico albiceleste fue visto entre el público en el minuto 26 del partido, cuando las cámaras lo enfocaron junto a su esposa Elisa Montero y sus dos hijos, Ian y Noah, observando el juego. Scaloni, ex jugador de Mallorca, no sólo visitó por motivos nostálgicos. Fuentes cercanas sugirieron que estuvo observando de cerca a Pablo Maffeo, lateral derecho con nacionalidad argentina. Este jugador ya había sido convocado por Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en noviembre del año pasado, aunque no logró sumar minutos en el campo. Con una lista de convocados para las próximas eliminatorias de septiembre a punto de ser anunciada, parece que el DT está considerando nuevamente a Maffeo.

Este lunes, Scaloni revelará oficialmente los nombres de los convocados para los próximos encuentros de eliminatorias de la selección argentina. El equipo se enfrentará a Chile el jueves 5 de septiembre a las 21:30 en el Estadio Monumental y a Colombia como visitante el martes 10 de septiembre en Barranquilla a las 17:30. La selección se encuentra actualmente en la primera posición de la tabla con 13 puntos, seguida de cerca por Uruguay y Colombia con 13 y 12 puntos, respectivamente. Brasil, con solo dos victorias, está en el sexto lugar con 7 puntos.

Con información de agencias.