Tras una controvertida decisión, una gimnasta estadounidense tuvo que devolver la medalla de París 2024: su lapidaria carta

Jordan Chiles sostiene sus medallas, la dorada y la de bronce, la cual tuvo que devolver (AP Foto/Charlie Riedel)

Jordan Chiles, gimnasta de Estados Unidos, ha expresado su indignación y tristeza después de que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) decidiera retirarle su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024. La estadounidense había logrado la medalla en el ejercicio de suelo, posicionándose detrás de Rebeca Andrade y Simone Biles. Sin embargo, una nueva apelación de la delegación rumana, que ya había cuestionado su resultado, llevó a la revisión del caso por parte del TAS, que falló a favor de la gimnasta rumana Ana Barbosu. Este hecho había provocado una profunda indignación de Nadia Comaneci, quien advirtió sobre “la salud mental” de los atletas.

Chiles compartió su consternación en un emotivo mensaje en sus redes sociales. “Mientras celebraba mis logros olímpicos, escuché la devastadora noticia de que me habían quitado la medalla de bronce”, escribió la atleta en una carta publicada en su cuenta de Instagram. Esta medida no solo la afectó a ella, sino también a todos aquellos que habían apoyado su recorrido deportivo, y para Chiles, la decisión es profundamente injusta.

Otro elemento perturbador para la gimnasta ha sido la cascada de comentarios racistas que ha recibido en las redes sociales. “Para aumentar la angustia, los ataques espontáneos por motivos raciales en las redes sociales son incorrectos y extremadamente hirientes. He puesto mi corazón y mi alma en este deporte, y estoy muy orgullosa de representar a mi cultura y mi país”, manifestó Chiles en su comunicado.

Chiles en plena acción (REUTERS/Hannah Mckay)

El conflicto entre Chiles y Barbosu se desató durante la premiación. Inicialmente, una apelación de la entrenadora de Chiles había permitido a la estadounidense obtener la medalla de bronce en el el ejercicio de suelo. Sin embargo, la delegación rumana decidió presentar un recurso ante el TAS, el cual concluyó que la medalla debía ser entregada a Barbosu.

Esta resolución obligó a Chiles a devolver su medalla, que será entregada a Barbosu de parte de Octavian Morariu, miembro del COI, y Mihai Covaliu, presidente del Comité Olímpico y Deportivo de Rumania.

Debido a este panorama, USA Gymnastics buscó dar vuelta la determinación y elevó nuevas pruebas de video que, según ellos, probaron que la apelación original fue presentada a tiempo. Sin embargo, el TAS se negó a reabrir el caso, citando sus normas, que no le habilitan la reconsideración de un fallo arbitral, a pesar de que se presenten nuevas pruebas.

“Estamos profundamente decepcionados por la notificación y seguiremos recurriendo a todas las vías y procesos de apelación posibles, incluido el Tribunal Federal Suizo, para garantizar la justa puntuación, colocación y concesión de medallas para Jordan”, sentenció USA Gymnastics.

Pese al golpe recibido, Chiles no bajará los brazos para volver a competir en otros eventos y en los próximos Juegos Olímpicos que serán en su país, en Los Ángeles 2028. “Ahora me enfrento a uno de los momentos más desafiantes de mi carrera. He tenido muchos desafíos, pero abordaré este como los anteriores y haré todo lo posible para garantizar que se haga justicia. Creo que al final de este viaje, las personas que tienen el control harán lo correcto”, concluyó la gimnasta.

Cabe destacar que Chiles también había ganado la medalla de oro en París 2024 en la prueba por equipos con Simone Biles, Jade Carey, Sunisa Lee y Hezly Rivera.

La carta completa de Jordan Chiles luego de verse obligada a devolver su medalla de París 2024:

La carta de Jordan Chiles (@jordanchiles)

“Estoy abrumada por el amor que he recibido en los últimos días, también estoy increíblemente agradecida con mi familia, compañeros de equipo, entrenadores, fanáticos, USAG y USOPC por su apoyo inquebrantable durante este momento difícil. Mientras celebraba mis logros olímpicos, escuché la devastadora noticia de que me habían quitado la medalla de bronce. Tenía confianza en el recurso interpuesto por USAG, quienes dieron pruebas concluyentes de que mi puntaje seguía todas las reglas. Este recurso no tuvo éxito.

No tengo palabras. Esta decisión me parece injusta y supone un duro golpe, no sólo para mí, sino para todos los que han defendido mi viaje. Para aumentar la angustia, los ataques espontáneos por motivos raciales en las redes sociales son incorrectos y extremadamente hirientes. He puesto mi corazón y mi alma en este deporte y estoy muy orgulloso de representar a mi cultura y mi país.

Nunca abandonaré mis valores de competir con integridad, luchar por la excelencia y defender los valores del espíritu deportivo y las reglas que dictan la justicia. Me enorgullezco de animar a todos, independientemente del equipo o país. Encontrar la alegría nuevamente ha sido un cambio cultural y me encanta ver a otros abrazarlo. Siento que les he dado a todos permiso para ser auténticos con quienes son.

Ahora me enfrento a uno de los momentos más desafiantes de mi carrera. Créanme cuando digo que he tenido muchos. Abordaré este desafío como lo he hecho con otros y haré todo lo posible para garantizar que se haga justicia. Creo que al final de este viaje, las personas que tienen el control harán lo correcto”.