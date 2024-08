Detuvieron a 4 personas por el apuñalamiento del padre del futbolista del Barcelona Lamine Yamal: los presuntos videos que se viralizaron

Los videos de los momentos previos a la agresión al padre de Yamal

El apuñalamiento a Mounir Nasraoui, padre de la figura del Barcelona Lamine Yamal, conmocionó a la prensa española y la noticia recorrió rápidamente el mundo entero. El ágil accionar de los Mossos d’Esquadra (cuerpo policial catalán) tuvo consecuencias, después de que se conociera en las últimas horas que cuatro hombres fueron detenidos por su presunta implicación en el violento episodio.

El ataque tuvo lugar alrededor de las nueve de la noche del miércoles en la calle Frank Marshall del barrio de Rocafonda en Mataró, tras un altercado inicial en el mismo lugar horas antes.

Varios medios locales como Sport y La Vanguardia, entre otros, se hicieron eco de unos videos que se volvieron virales a través de las redes sociales en el que se podía ver esa discusión que protagonizó. Ese altercado, que provocó la intervención de varias patrullas de la policía municipal de Mataró, fue capturado en video por varios vecinos de la zona.

Nasraoui relató a los agentes que mientras paseaba tranquilamente, tres individuos lo increparon y le arrojaron agua, desencadenando una confrontación.

Estos clips grabados por los residentes se difundieron rápidamente en redes sociales, generando una ola de visualizaciones y comentarios. Fuentes del periódico La Vanguardia confirmaron que las imágenes viralizadas correspondían al incidente ocurrido durante la tarde.

El padre de Yamal se vio involucrado en un violento episodio (Reuters)

Horas después, a las nueve de la noche, Nasraoui fue atacado de nuevo, recibiendo dos puñaladas en el abdomen. Los agresores huyeron a pie del lugar, mientras varios testigos alertaban al 112. Las patrullas de policía y una ambulancia medicalizada del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) llegaron rápidamente, trasladando a la víctima al hospital de Can Ruti en Badalona. Inicialmente, Nasraoui fue ingresado con un pronóstico grave, pero su estado mejoró a medianoche, encontrándose estable y fuera de peligro.

La investigación de los Mossos d’Esquadra de Mataró ahora se centra en determinar si las dos puñaladas recibidas por Nasraoui están directamente relacionadas con el altercado inicial de la tarde. La policía emitió un comunicado a las 23:30 confirmando la detención de los tres sospechosos, acusados de tentativa de homicidio. Este jueves por la mañana, se conoció el arresto de un cuarto. Los detenidos permanecen en la comisaría de los Mossos de Mataró a la espera de ser presentados ante el juez.

Junto con el revuelo en redes, el caso también ha generado un considerable impacto en el entorno del FC Barcelona. Lamine Yamal, la joven promesa del club catalán, optó por presentarse al su entrenamiento matinal en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para no distraerse de sus compromisos deportivos, mientras su familia se trasladó al hospital para acompañar a Nasraoui.

Alejandro Echevarría, persona de confianza del presidente del club, Joan Laporta, acudió al hospital para apoyar a la familia y mantener informado en todo momento al jugador sobre la evolución de su padre. También se conoció que horas después del ingreso, Lamine Yamal pudo conversar telefónicamente con Nasraoui para conocer su estado.

El Futuro de la Investigación

Aunque el hospital de Can Ruti no ha facilitado aún un parte médico oficial sobre la evolución de Nasraoui, su estado ha mejorado de forma considerable desde el incidente. El periódico As detalló que el adulto “entró en Urgencias con un neumotórax, y permanece con oxígeno” Los Mossos d’Esquadra continúan con la investigación para esclarecer todos los detalles del caso, incluyendo el posible móvil detrás de la agresión.