River Plate presentó a Maxi Meza, su octavo refuerzo para ir en busca de la Copa Libertadores: qué número de camiseta usará

Jugó los últimos cinco años en Rayados de Monterrey

El mercado de pases de River Plate continúa sin frenarse, y más aún con el reciente regreso de Marcelo Gallardo para encarar su segundo ciclo al frente de la institución en reemplazo de Martín Demichelis. La dirigencia del Millonario tiene el anhelo de cumplir todos los deseos del Muñeco y este jueves cerró al octavo refuerzo para encarar la Copa Libertadores.

Pocas horas después del triunfo 1-0 ante Talleres, las redes sociales del club expresaron lo que ya era un secreto a voces en los pasillos del Monumental. “Bienvenido a River, Maxi Meza”, escribieron para confirmar la llegada del extremo derecho proveniente del Monterrey. Será su tercer paso por el fútbol argentino después de haber surgido de Gimnasia y jugar en Independiente.

El mediocampista ofensivo, de 31 años, deja la institución mexicana a más de cinco años desde su arribo en 2019 y en el cual ha jugado 239 partidos con 39 goles y 32 asistencias, sumado a ser dos veces campeón de la Concachampions en 2019 y 2021, entre otros títulos ganados con los Rayados.

Se suma a las incorporaciones de Jeremías Ledesma, Federico Gattoni, Franco Carboni, Felipe Peña Biafore (fue repescado de un préstamo a Lanús), Adam Bareiro, Fabricio Bustos y Germán Pezzella, estos dos últimos fichados tras el arribo del nuevo DT. Además, Gallardo podrá contar con Meza para la revancha de los octavos de la Libertadores en el Monumental, que se disputará este miércoles desde las 21:30 (hora argentina).

La presentación de River Plate para Maximiliano Meza

Todos los refuerzos, salvo Gattoni, Carboni y Peña Biafore, fueron inscriptos para la serie contra la T cubriendo la posibilidad de las cinco modificaciones en la lista de buena fe. Los nombres faltantes podrían sumarse a partir de los cuartos o la semifinal, instancias en las que se permiten tres cambios en cada ronda, respectivamente.

Martín Demichelis, flamante DT del Rayados de Monterrey en reemplazo de Fernando Ortiz, se refirió a la situación de Maximiliano Meza antes de embarcar hacia su siguiente trabajo después de ser el conductor de la Banda: “Él me expresó sus ganas de venir a River. Ya se estaba diciendo que yo era una traba, pero no. Cuando hay una decisión emocional y física de un jugador, que no iba a renovar, él sentía que se había vaciado en estos años que estuvo en Monterrey. Yo no quiero a nadie que no quiera estar. Me alegro de que se sume a River y pueda ayudar”.

“Los dirigentes de Monterrey no podían post eliminación y sin un entrenador asegurado liberar a una de las máximas figuras del equipo. Lo pagaron 14 millones hace un tiempo. Lo mío se decidió el domingo al mediodía y apenas terminamos de darnos la mano, lo primero que hice fue hablar con Maxi”, explicó Demichelis.

Meza se suma a River Plate y también se acerca mucho a su familia porque su hermano, Juan Cruz, llegó al club en 2018, pasó de Infantiles a Juveniles en 2022 y actualmente se desempeña en la Reserva. En junio pasado, firmó su primer contrato profesional hasta diciembre de 2026. Con 16 años, ya formó parte de la Sub 15 y la Sub 17 de la selección argentina.

En las imágenes de la firma del contrato, junto al presidente Jorge Brito y al vice Matías Patanian, posó con la casaca N° 8, el dorsal que utilizará. Se trata del que lucía Agustín Palavecino, quien emigró justamente a México.

El Millonario volverá a jugar este sábado desde las 17:30 (hora argentina) contra Gimnasia en el Bosque por la fecha 11 de la Liga Profesional y quedará esperar para ver si Maxi Meza será considerado para la revancha contra Talleres en busca del boleto a los cuartos de la Libertadores, donde el ganador se medirá al vencedor de la llave entre Colo Colo y Junior.

El presidente de River, Jorge Brito, junto al flamante refuerzo (@RiverPlate)

El volante posó en el Moonumental (@RiverPlate)