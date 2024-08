La impactante oferta que un poderoso club árabe le hizo a Paulo Dybala

Paulo Dybala, a un paso de mudarse a Arabia Saudita (REUTERS/Alberto Lingria)

Al Qadsiah, equipo de Arabia Saudita que ya se aseguró a dos ex Boca como Nahitan Nandez y Equi Fernández, juega fuerte en este mercado: quedó a un paso de contratar a Paulo Dybala. El argentino fue autorizado por la Roma para negociar su contrato con la entidad saudita que competirá por primera vez en la máxima divisional de su país. La cláusula de salida de la Joya ascendía a 12 millones de euros, pero expiró en el mes de julio.

Mientras los directivos de ambas instituciones dirimen en cuánto podría efectuarse la transferencia (el cordobés tiene un valor de mercado de 20 millones de euros según el sitio especializado Transfermarket), el periodista italiano Fabrizio Romano informó que los saudíes le ofrecieron un contrato de tres años y aseguró que están puliendo detalles finales para definir el acuerdo.

Vale mencionar que Al Qadsiah tiene como entrenador al español Míchel González, histórico ex futbolista del Real Madrid y la selección española, y ya contrató a otras estrellas internacionales como el español Nacho, ex capitán del conjunto merengue, y el gabonés ex Arsenal de Inglaterra Pierre Emerick Aubameyang.

Dybala tiene contrato en la capital italiana hasta mediados de 2025 y su contrato, según el periodista Gianluca Di Marzio, asciende a casi 4 millones de euros por temporada. “Si Dybala jugara al menos 14 partidos de 45 minutos cada uno, su contrato debería alcanzar los 7 millones de euros netos, primas incluidas, en la próxima temporada”, precisó el cronista.

Dybala es ídolo en la Roma, pero se marcharía al fútbol de Arabia Saudita (REUTERS/Ciro De Luca)

Fue por este motivo que el hombre surgido en Instituto de Córdoba que se consagró campeón del mundo en Qatar 2022 y no fue tenido en cuenta por Lionel Scaloni para la Copa América 2024 en Estados Unidos rechazó hace algunas semanas una propuesta de los árabes de 20 millones de dólares (más premios por objetivos) por año.

En Italia aseguraron que Dybala comprendió que no estará en el centro del proyecto del entrenador Daniele De Rossi y empezó a mirar con buenos ojos la oferta proveniente desde Medio Oriente. Aunque no está nada cerrado, porque hasta fines de agosto el mercado estará abierto en Europa y varios países más, existieron avances notorios y da la sensación que el delantero de 30 años podría buscar nuevamente la gloria en un lugar del planeta en el que fue feliz con la Selección en diciembre del 2022.

Dybala, que hace un par de meses sonó como posible refuerzo del Chelsea de Inglaterra, viene sumando minutos en los amistosos de pretemporada con la Loba: le anotó goles a la Roma y Barnsley, mientras que también actuó contra Toulouse, Olympiakos y Everton. El debut de los romanos en la Serie A será este sábado en su visita al Cagliari. Por su parte, Al Qadsiah afrontará el primer partido de la temporada de Liga Profesional Saudí el viernes 23 de agosto como local de Al Fateh.

Equi Fernández, uno de los fichajes del club árabe que pretende a Dybala

Al Qadsiah FC fue fundado en 1967 y su equipo tiene su sede en la ciudad de Al Khobar. A lo largo de los años, compitió en varias divisiones del fútbol saudita, logrando en ocasiones buenos resultados tanto a nivel nacional como regional. El club es conocido por tener una base de seguidores leales y ha contribuido al desarrollo del fútbol en la región oriental de Arabia Saudita. Entre sus logros, se destacan algunas victorias en competencias nacionales y su notable participación en la Liga Profesional Saudita en diferentes temporadas. Los Caballeros del Este vienen de obtener el ascenso y lucen cuatro títulos en sus vitrinas.

En caso de concretarse su millonario contrato con el club árabe, Dybala no tendrá problemas para abonar los gastos de su reciente fiesta de casamiento.