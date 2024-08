El incómodo momento que vivió Tom Cruise en medio de su impactante intervención en la ceremonia de clausura de París 2024

El incómodo momento que vivió Tom Cruise en la ceremonia de clausura de París 2024

La ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 regaló un despliegue de lujo que incluyó presentaciones memorables y la oficial transferencia de la sede olímpica a Los Ángeles para la cita de los Juegos de 2028. Tom Cruise fue el gran protagonista con su épica intervención al mejor estilo Ethan Hunt en Misión Imposible. Sin embargo, un momento particular durante su participación llamó la atención de los espectadores y provocó revuelo en las redes sociales: el incómodo encuentro entre el actor, de 62 años, y una fan en el campo de juego del Stade de France.

El artista descendió, munido de un cable, de las alturas de Saint Denis. Cayó sobre el campo de juego en Saint Denis, saludó chocando las palmas con atletas y subió al escenario, donde H.E.R interpretaba el himno de Estados Unidos y la gimnasta Simone Biles, junto a la alcaldesa de LA, Karen Bass, sostenía la bandera olímpica.

Fue una vez que tocó tierra cuando Cruise fue abordado por una fan, que le plantó no uno sino dos besos. Y uno de ellos, aferrándose fuertemente de su cuerpo, casi termina en su boca. La celebridad no dejó de regalar su sonrisa a pesar de su inquietud y luego pudo continuar su camino. “¿Cómo es que esa señora casi se besa con Tom Cruise en la televisión internacional?”, descubrió un usuario en la red social X (antes Twitter), que se encargó de hacer viral el momento.

La intervención de Tom continuó. Con la bandera olímpica en sus manos, se subió a una motocicleta que lo esperaba para dejar el estadio. Luego, gracias a la magia de la edición, recorrió París a bordo de su moto, con la Torre Eiffel de fondo. Sin frenar, se subió a un avión militar que lo esperaba con la compuerta abierta.

Luego, Cruise se lanzó en paracaídas desde el avión para caer en Los Ángeles. Ya en suelo estadounidense, se trasladó a la mítica colina del cartel de Hollywood, donde cedió la bandera a una ciclista para que continuara su periplo. Su irrupción tuvo un cierre dorado: abrió su caja de herramientas y les añadió dos aros a las O de Hollywood, formando el símbolo olímpico.

La intervención de Tom Cruise en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos

Durante la clausura, varias estrellas de renombre actuaron en un magnífico espectáculo en Venice Beach. Los Red Hot Chilli Peppers, Billie Eilish, Snoop Dogg y Dr Dre brindaron actuaciones vibrantes mientras París entregaba oficialmente las responsabilidades olímpicas a Los Ángeles. Pero el toque distintivo lo puso el actor, por la secuencia completa a pura acción, como si se tratara una de las siete películas de Misión Imposible, y por la intensa muestra de afecto de la fan en vivo y en directo.

“Tom Cruise bajando desde la parte superior de la arena para luego correr entre la multitud como si acabara de competir y ganar el oro fue fácilmente el mejor momento de todos los Juegos Olímpicos de París para mí”, lo elogió un seguidor en X. Las opiniones en las redes sociales mostraron una mezcla de humor y desaprobación sobre el encuentro con la admiradora. “Vaya, ella realmente se arriesgó”, planteó otra voz. “Tuvo su oportunidad, y la aprovechó. Olímpica, ¿no?”, bromeó una tercera. No obstante, también hubo quienes mostraron su descontento con la situación. Un espectador, enfurecido, bramó: “Esto realmente no es gracioso en absoluto, la gente necesita aprender a no tocar a las celebridades”.