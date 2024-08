Ganaba por dos goles a 13 segundos del final y un error provocó la debacle: la increíble eliminación de la selección de handball de Francia ante Alemania

Los ganadores vencieron al campeón olímpico en un dramático final

Los Juegos Olímpicos de París 2024 entregaron este miércoles una de las definiciones más increíbles que se recuerden en un partido de handball en la élite. El máximo favorito a quedarse con el oro era el local, Francia, por ser campeón defensor de Tokio 2020, una corona que se sumó a las logradas en Pekín 2008 y Londres 2012, mientras que en Río 2016 perdió la final. Esos pergaminos quedaron a un costado porque Alemania dio el golpe en los cuartos y lo sacó de competencia en un final pocas veces visto.

El subcampeón del mundo y actual campeón europeo dominaba el trámite 29-27 en el minuto decisivo de la segunda mitad. Los germanos decidieron sacar a su arquero para generar superioridad con un hombre de campo más, y así llegó un penal a 13 segundos del cierre seguido de una exclusión de dos minutos a Ludovic Fabregas que obligó a jugar a los franceses con un jugador menos hasta cumplir el castigo. Renars Uscins se hizo cargo de ese balón para dejar el resultado con el mínimo margen (29-28).

Antes de sacar del medio, los anfitriones solicitaron tiempo muerto con el propósito de planificar la última jugada que harían para gastar los seis segundos restantes del tiempo reglamentario, pero todos los papeles se quemaron cuando la pelota entró en juego. Elohim Prandi se la entregó a Dika Mem, quien cometió un error clave: se quedó sin pase por la presión rival, terminó lanzando un envío hacia delante fácilmente bloqueado por Julian Koester y se encontró solo ante el avance de tres contrarios. Uscins fue clave para sellar la épica remontada: metió un latigazo de zurda para extender la historia a la prórroga y marcó el 35-34 final a falta de 4 segundos para el cierre del suplementario en el Estadio Pierre-Mauroy.

El lamento de Francia por la eliminación en cuartos de final (REUTERS/Bernadett Szabo)

Las dos caras de la moneda quedaron expresadas en los medios de cada país. “Nuestro milagro de balonmano contra Francia”, tituló el periódico alemán, Bild, mientras L’Équipe lo caratuló como un “escenario tan improbable como cruel” y Le Parisien expresó: “Se les promete, lamentablemente, próximas noches sin sueño y llenas de pesadillas. Serán aterradoras al repasar una y otra vez esta pregunta que los atormentará: ‘¿Cómo demonios pudimos perder este partido contra Alemania que teníamos en nuestras manos?‘”.

El arquero de Alemania, David Späth, fue una de las figuras de la cancha con 14 atajadas y dejó su testimonio finalizado el encuentro: “¡Esto pasa una vez en la carrera! Nunca me ha pasado antes. No tengo idea de por qué nos sucedió hoy, por qué tuvimos esa suerte. De alguna manera tenía que ser así. Por eso amamos este deporte, por eso lo practicamos. Una atmósfera así, un torneo así. Estamos en el juego y estamos en semifinales”.

Esta sorpresiva eliminación de los candidatos a la medalla dorada le puso fin a la carrera de Nikola Karabatic a los 40 años. La leyenda de los Galos se retira del deporte con cuatro medallas olímpicas (tres oros y una plata), entre otros premios colectivos. “Se acabó, ya no voy a vivir estas atmósferas. Pero estoy feliz de cerrar esta página, voy a apoyar a este equipo que tiene muchísimo talento. He superado mis sueños, estoy orgulloso de todos los títulos y medallas que hemos ganado. Tenemos una gran decepción, a veces el deporte es cruel”, declaró en charla con France 3.

Alemania se medirá a España en las semifinales (REUTERS/Bernadett Szabo)

Uno de sus compañeros, Elohim Prandi, lamentó la partida de Karabatic después de la derrota: “Nikola es el tipo que me acompañó, el tipo que confió en mí, que supo ser determinante en lo que quería ser y que me ayudó a convertirme en el jugador que soy. Eso es lo que más me duele. Tenía tantas ganas de llegar lo más lejos posible con Nico y eso es lo que también me destroza mucho”.

El entrenador de Francia, Guillaume Gille, se mostró muy apenado por el resultado adverso: “Mi sentimiento es a la vez de mucha decepción y frustración. Esta victoria que se nos escapa en un partido de alta intensidad con un escenario completamente loco... Tengo la impresión de haber estado muy cerca y al mismo tiempo muy lejos de la victoria. Es una sensación muy extraña. Y es duro. Por supuesto, podemos hablar de un fracaso, dadas las ambiciones que teníamos. No podemos estar satisfechos con lo que hemos producido durante estos Juegos”.

Alemania se enfrentará este viernes desde las 11:30 (hora argentina) en las semifinales a España, que viene de eliminar a Egipto por 29-28. La otra semifinal será el mismo día a partir de las 16:30 entre Dinamarca (se impuso 32-31 a Suecia) y el ganador del cruce de este miércoles en la noche europea entre Noruega y Eslovenia.