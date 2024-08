Amor en los Juegos Olímpicos: las espectaculares propuestas de matrimonio que sorprendieron a los atletas en París

Pablo Simonet pide matrimonio a María Campoy rodeados por el equipo argentino

Los Juegos Olímpicos de París 2024 no sólo han sido una competencia llena de hazañas deportivas y récords, sino también el escenario de múltiples gestos románticos que han capturado la atención del mundo. Si bien todavía no terminaron, durante el torneo ya hubo varias propuestas de casamiento y, al menos siete parejas, se llevaron algo más que sólo medallas.

Justin Best

Justin Best propuso matrimonio a Lainey Duncan con 2.738 flores amarillas, representando cada día que han mantenido contacto a través de Snapchat (@laineyduncan)

El remero Justin Best, de Estados Unidos, tuvo un desempeño brillante en París al ganar la primera medalla de oro para su país en remo después de seis décadas. Sin embargo, su victoria trascendió lo deportivo cuando, según el programa Today, le propuso matrimonio a su novia, con la que está en pareja hace nueve años, Lainey Duncan. La propuesta fue con 2.738 flores amarillas, que representaban cada día que han mantenido contacto a través de Snapchat.

París, su ciudad favorita, fue el marco perfecto para este momento inolvidable. “Lainey es mi otra mitad. Es muy inteligente, hermosa, creativa sin límites e irradia amabilidad hacia todos los que conoce”, compartió Best con People.

Payton Otterdahl

Payton Otterdahl se encontró con Maddy Nilles con una propuesta frente a la Torre Eiffel (@p.train_throws)

El lanzador de pesos estadounidense Payton Otterdahl también encontró en París el escenario ideal para hacer su propuesta. Aunque quedó en el cuarto lugar en su competencia, el 3 de agosto, al día siguiente decidió sorprender a su novia Maddy Nilles frente a la icónica Torre Eiffel. El atleta compartió en Instagram imágenes conmovedoras de ese momento, un gesto romántico que fue celebrado por sus seguidores.

Huang Yaqiong y Liu Yuchen

Liu Yuchen se arrodilló para proponer matrimonio a Huang Yaqiong tras ganar la medalla de oro en dobles mixtos de bádminton (@liuyuchen88888)

El 2 de agosto, tras ganar la medalla de oro en dobles mixtos de bádminton, la jugadora china Huang Yaqiong recibió otra sorpresa inolvidable. Su compañero de equipo, el jugador de dobles masculino Liu Yuchen , apareció con un ramo de flores y se arrodilló para proponerle matrimonio. Según declaró a Associated Press , Huang se mostró sorprendida pero muy feliz: “Hoy soy campeona olímpica y me propusieron matrimonio, así que eso es algo que no esperaba”.

Pablo Simonet y María Campoy

Pablo Simonet de balonmano propuso matrimonio a María Campoy, jugadora de hockey, durante un encuentro deportivo en los Juegos Olímpicos

El espíritu olímpico también tocó a los corazones de los atletas argentinos. Pablo Simonet , jugador integrante de la selección masculina de handball, aprovechó el encuentro con el equipo de Las Leonas para proponerle matrimonio a su novia, la jugadora de hockey María Campoy. La escena, registrada en un emotivo video subido a Instagram, muestra a Campoy emocionada mientras aceptaba la propuesta, rodeado del aplauso de sus compañeros.

Sarah Steyaert y Charlotte Picon

Los atletas demostraron que detrás de cada medalla hay historias personales significativas, consolidando a París como la "Ciudad del Amor" (REUTERS/Lisi Niesner)

Las regatistas francesas Sarah Steyaert y Charlotte Picon llevaron a casa no solo bronce en su competencia, sino también anillos de compromiso. Tres años antes de los Juegos, sus respectivas parejas les prometieron comprometerse si traían una medalla. Aunque fue de bronce, ambas fueron recibidas en la orilla de la playa de Marsella con propuestas de matrimonio, cumpliendo la promesa en un final feliz.

“Por supuesto que teníamos que decir que sí”, declaró Steyaert, mostrando su anillo de compromiso y revelando que ya tienen dos hijas con su prometido.

Charlotte Picon también compartió su entusiasmo al aceptar la propuesta de su novio, Jean-Emmanuel Mestre, en Marsella. Mestre comentó que Picon podría considerar retirarse del deporte, aunque ella aún tiene el sueño de dar la vuelta al mundo en un catamarán.

Alice Finot

Alice Finot le pide matrimonio a su novio tras romper el récord europeo

La atleta francesa Alice Finot protagonizó uno de los momentos más emotivos y memorables en los Juegos Olímpicos de París 2024. A pesar de no haber logrado una medalla al finalizar cuarta en la prueba de 3.000 metros obstáculos, Finot rompió el récord europeo con un tiempo impresionante. de 8:58.67, superando la mejor marca continental.

Sin embargo, lo que realmente cautivó a todos los presentes fue su accionar una vez que cruzó la línea de meta. En medio de la pista y ante la mirada atónita de los espectadores, el deportista se arrodilló frente a su pareja, Bruno Martínez Bargiela, quien la alentaba desde las gradas. En ese momento, Finot sacó un pin con el mensaje “El amor está en París” y le propuso matrimonio a su compañero de vida.

“Quería que este momento fuera inolvidable, tanto para mí como para mi pareja”, comentó la atleta francesa en una rueda de prensa.