Simone Biles reveló por qué decidieron hacer una reverencia a Rebeca Andrade tras su histórico oro en los Juegos Olímpicos

La reverencia de Simone Biles y Jordan Chiles a Rebeca Andrade en París 2024

Será una de las imágenes más icónicas de los Juegos Olímpicos París 2024. Poco después del final de la última prueba femenina de suelo, se produjo una situación que dio la vuelta al mundo. La brasileña Rebeca Andrade se convirtió en la ganadora de la prueba tras vencer a Simone Biles y también dejar atrás a Jorden Chiles, otra gimnasta de los Estados Unidos.

Más allá del resultado, que generó impacto porque la atleta sudamericana alcanzó su única medalla dorada en estos Juegos tras superar a la gimnasta considerada la mejor de todos los tiempos, las dos deportistas estadounidenses tuvieron un gesto significativo. Antes que Andrade recibiera el oro por parte de las autoridades, Biles y Chiles hicieron una reverencia a la campeona olímpica.

Se inclinaron hacia el piso del podio y luego se incorporaron para darle la manos en un claro homenaje a una joven que hizo historia para la gimnasia de su país y de Latinoamérica. Una vez que concluyó la ceremonia, Simone y el resto de las premiadas hablaron con los medios y dieron detalles de lo sucedido. La primera en reaccionar fue Rebeca, que no pudo ocultar su alegría por lo sucedido.

“Fue adorable por su parte”, dijo la gimnasta de 25 años tras conquistar su segundo título en los Juegos Olímpicos luego del oro que logró en la final de salto en Tokio 2020, sin la presencia de Biles. “Son las mejores, lo que hicieron significa mucho para mí. Me siento honrada”, agregó la nacida en San Pablo.

Jordan Chiles toma una selfie junto a Rebeca Andrade y Simone Biles (REUTERS/Mike Blake)

Por su parte, la atleta más laureada de la gimnasia en la historia mostró toda su admiración frente al logro de Andrade. No sólo en la definición de la prueba de suelo, si no por toda la competencia durante París 2024. “Adoro a Rebeca, es completamente increíble. No puedo decir suficientes cosas buenas de ella”, indicó la oriunda de Columbus, Ohio, pero que vive en Texas.

“Rebeca es una reina. Por eso lo hicimos. Es muy emocionante verla. Toda la gente la alienta. Hacerlo fue lo correcto”, agregó Biles. “Era un podio completamente negro, así que fue muy emocionante para nosotros, pero luego Jordan dijo ‘¿deberíamos inclinarnos ante ella?’ y yo dije ‘por supuesto’”, explicó sobre cómo decidieron junto a su compañero y amiga del equipo hacer la reverencia para la atleta de Brasil.

En una definición atrapante, Rebeca Andrade recibió 14.166 puntos y superó a Biles por solo 33 centésimas (14.133). El bronce fue para la también estadounidense Jordan Chiles con 13.766 puntos, que no pudo ocultar su emoción tras subirse al podio de suelo en una final que tuvo el gran atractivo de otro mano a mano entre la brasileña y la deportista que será una de las figuras de estos Juegos Olímpicos.

Tras la finalización de la competencia de gimnasia artística, hay que mencionar que Rebeca volvió a destacarse después de lo que fue su estreno olímpico en Tokio 2020. Es más, tuvo una mejor presentación olímpica que hace tres años, ya que sumó medalla de plata en all around individual y en la prueba de salto individual, más el histórico bronce por equipos con sus compañeras Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira y Júlia Soares.

De esta manera, con las cuatro preseas que obtuvo en la presente edición de los Juegos Olímpicos, sumado al primer puesto en salto y el segundo lugar all around en Japón, la gimnasia brasileña se convirtió en la deportista más laureada de la historia de su país en los Juegos Olímpicos. Y a ese premio, le sumó una mención de Simone Biles que la enaltece.

Simone Biles y Jordan Chiles le hacen una reverencia a Rebeca Andrade (AP Foto/Abbie Parr)