Javier Saviola pasó una noche detenido en Andorra tras dar positivo en un control de alcoholemia

Javier Saviola pasó una noche en un calabozo de Andorra (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El pasado fin de semana, el ex futbolista argentino Javier Saviola fue detenido en Andorra tras duplicar la tasa permitida de alcohol en sangre durante un control de alcoholemia. De acuerdo con información proporcionada por el medio andorrano Altaveu, el delantero que jugó en clubes de la talla de Barcelona, Real Madrid, Mónaco, River Plate, Benfica, Sevilla y Málaga, fue identificado en un control policial rutinario en la madrugada del domingo, donde se le registró un nivel de 1,10 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del límite permitido en el país, que es de 0,5 gramos por litro.

Saviola, conocido como El Conejito durante su carrera futbolística, fue interceptado alrededor de las 5:30 de la mañana (hora local) mientras conducía su vehículo de regreso a casa después de una celebración. Las autoridades determinaron que no se encontraba en condiciones para seguir conduciendo, por lo que fue llevado a las instalaciones policiales, donde pasó la noche bajo custodia mientras se le pasaba el efecto del alcohol y se preparaba para su presentación ante el juez.

Según los medios locales, Saviola fue juzgado por la vía rápida siguiendo una ordenanza penal, y posteriormente fue puesto en libertad. Las penalidades en Andorra para este tipo de infracciones suelen incluir una multa económica y la retirada del permiso de conducir por un período determinado. En este caso, el ex jugador argentino se unió a otras cinco personas que también fueron detenidas durante el fin de semana en controles similares, bajo el marco de una campaña de prevención contra el consumo de alcohol y drogas al volante.

Javier Saviola, oriundo de Buenos Aires y actualmente con 41 años, ha tenido una extensa y destacada carrera en el fútbol europeo y sudamericano. Empezó su etapa profesional en River Plate, donde se destacó y llamó la atención de clubes europeos. Su paso por el Barcelona entre 2001 y 2007 lo catapultó a la fama internacional. Continuó su trayectoria en clubes como el Real Madrid, Benfica, Sevilla y Málaga, entre otros. Además, jugó en la selección argentina, participando en diferentes competiciones internacionales como la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos, donde ganó la medalla de oro en Atenas 2004.

Después de retirarse profesionalmente, Saviola se ha mantenido vinculado al deporte, viviendo en Andorra donde ha trabajado en diferentes proyectos deportivos y de formación de jóvenes talentos.

De acuerdo con Altaveu, las autoridades enfatizaron la importancia de estos controles para prevenir incidentes y proteger a los ciudadanos. La tasa de accidentes relacionados con el consumo de alcohol ha sido una preocupación constante, y eventos como este sirven para recalcar la necesidad de una conducción responsable. “Aunque no han trascendido los detalles exactos, las condenas en cuestión conllevan una pena condicional -que debería cumplir en caso de que reitere en cualquier conducta punible en un plazo de un par de años-, una multa económica y la retirada del permiso de conducir durante unos meses. No llegaría al año, según las fuentes. El índice no era exagerado, aunque sí punible, y el futbolista no estaba alterado en exceso por la alcoholemia”, develó el mencionado medio.