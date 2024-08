La nadadora Laura Alonso mostró su paseo por París tras dejar la Villa: los fuertes dichos del presidente del Comité Olímpico de Paraguay

Luana Alonso compitió en Natación con Paraguay

La nadadora paraguaya Luana Alonso, de 20 años, se ha visto envuelta en una nueva controversia durante los Juegos Olímpicos de París tras un pedido expreso del Comité Olímpico de Paraguay (COP) para abandonar la Villa Olímpica. Este hecho ocurrió después de su eliminación en la competencia, donde alcanzó un sexto puesto, y tras anunciar su retiro de la competición.

Sin embargo, la joven paraguaya decidió aprovechar su estadía en París y pasear por la ciudad compartiendo su experiencia en sus redes sociales, donde es una figura influente con más de 461 mil seguidores. Sus publicaciones incluyeron fotos emblemáticas, como una en la Torre Eiffel, capturada por una amiga en lo más alto del monumento, y otra en los pies de la estructura frente a los anillos olímpicos.

La polémica había surgido cuando la jefa de misión del Comité Olímpico Paraguayo, Larissa Schaerer, le solicitó a Alonso que abandonara la Villa. Schaerer explicó que su presencia ya no era bienvenida y que necesitaba proceder conforme a las indicaciones.

“Su presencia está creando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay. Le agradecemos que proceda conforme a lo que se le indica, ya que ha sido por su propia voluntad que no ha pernoctado en la villa de atletas”, señalaba el correo electrónico enviado a la nadadora.

Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo desde 2017, brindó declaraciones al respecto en una entrevista con ABC Cardinal: “Nosotros le pedimos a la jefa de misión, Larissa, que trate de conversar con ella pidiendo que por favor se retire porque ya no era parte de la delegación y ese es un lugar donde uno no puede estar cuando no es parte de una delegación”.

El presidente agregó que Alonso no conversó con ningún otro miembro del comité, incluyendo a él mismo. “No puedo saber sus intenciones porque no conversó con nadie de nosotros, solo con Larissa cuando se acercó a ella a decirle que ya que había mandado el email de que se retiraba y nosotros al haber aceptado no tenemos forma de tenerla ahí”, explicó.

Pérez también subrayó la importancia de la disciplina entre los atletas del equipo paraguayo y recalcó que la actitud de Alonso no era acorde a la de un equipo profesional: “Ella debía retirarse porque no era correcto el comportamiento con relación a las demás atletas, que tienen una disciplina y son realmente muy profesionales. Que esto sirva de ejemplo que somos un equipo profesional que busca competir y no pasear”.

La situación ha generado diversas reacciones en el ámbito deportivo paraguayo y en redes sociales. Mientras algunos seguidores de Alonso la apoyan por disfrutar de la ciudad después de su eliminación, otros critican su actitud de no ceñirse a las normas establecidas por el comité.

El viaje de Alonso a Disneyland y otros lugares emblemáticos de Francia antes de regresar al recinto olímpico no pasó desapercibido, intensificando el escrutinio sobre sus acciones y decisiones durante su estancia en París.

Cabe destacar que hasta el momento la joven nadadora no hizo declaraciones al respecto y su futuro es incierto. De todas formas, Luana Alonso sigue manteniendo una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional.