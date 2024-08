“Tenso reencuentro” y “una instancia para ajustar cuentas”: el técnico y los medios de Francia condimentaron la previa ante Argentina

El entrenador de Francia, Thierry Henry, palpitó el cruce contra la Argentina en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024 (REUTERS/Luisa Gonzalez)

¿Es una revancha? Al menos para Francia, sí. Así lo han manifestado los medios de ese país en medio de una previa muy especial de cara al encuentro eliminatorio de este viernes desde las 16 por los cuartos de final ante la selección argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024. Tienen la posibilidad de sacar de competencia al bicampeón olímpico entre 2004 y 2008 y avanzar a las semifinales después de 40 años (se quedaron con la medalla dorada en Los Ángeles 1984).

El diario Galo, L’Équipe, ha manifestado que se iba a dar un “tenso reencuentro” entre ambas naciones en el Estadio de Burdeos. Y manifestaron: “El ambiente promete ser caluroso entre los dos favoritos de la competición, sobre todo desde la polémica por los cánticos racistas de los jugadores de la Albiceleste tras la Copa América, hace 15 días”. La letra iba dirigida a los franceses, fue condenada hasta el punto de que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) denunció a la AFA y Enzo Fernández debió pedir disculpas al quedar retratado en las imágenes.

Además, el periodista del periódico Le Parisien, Benjamin Quarez, expresó que los equipos se ven las caras en “una instancia para ajustar cuentas”, recordó la victoria de los europeos en el Mundial 2018, el triunfo de la Albiceleste en Qatar y citó una frase de Arnaud Kalimuendo, uno de los futbolistas que conforman la delegación: “La actualidad hace que vaya a ser un partido eléctrico”. “Un shock esperado en más de un sentido”, firmó Quarez ante la inminencia del partido.

El entrenador de Francia, Thierry Henry, evitó meterse en polémicas ante las consultas sobre cómo manejar esta situación al interior del grupo en declaraciones publicadas por L’Équipe: “Hay un partido que preparar y, como seleccionador, sólo hablaré de eso”. Ante la repregunta, añadió que está decidido a no agravar la situación: “En absoluto. Hay ganas de preparar un partido, y eso es lo más importante”.

El ex jugador de Mónaco, Juventus, Arsenal y Barcelona, entre otros clubes, eligió mantener sus secretos al momento de ser interrogado sobre qué ha identificado del modo de juego desplegado por la Celeste y Blanca: “Lo que he identificado no se puede compartir. Lo que puedo decir es que es un muy buen equipo. Son campeones del mundo, ganaron la Copa América recientemente. Hay juventud y experiencia en todas las líneas. Va a ser un partido realmente difícil. También tienen un buen entrenador. Nos corresponde prepararnos bien para este partido. Tenemos un entrenamiento este jueves, sesiones de video. Vamos a ver lo que podemos hacer contra este equipo”.

En este sentido, contó que deberán “imponer cierto ritmo” y desestimó llegar con ventaja al haber podido realizar un recambio de futbolistas en la última fecha, a diferencia de la Argentina que puso lo mejor porque debía ganar para clasificar: “He visto equipos que se beneficiaron de un día de descanso y no desarrollaron bien el partido siguiente. Y he visto equipos que sí lo hicieron bien sin haber tenido descanso. Todo puede suceder. Depende de nosotros poner ritmo en este partido”.

Más adelante, se refirió a la posibilidad latente de definir el cruce en los tiros desde los doce pasos: “Todos los días los jugadores tiran penales. No ha habido algo específico, del tipo pónganse aquí uno por uno y tiren por favor. Los muchachos lo hacen naturalmente en general. Recrear un momento como el de una tanda de penales, con la caminata hacia el punto de penal, la presión del momento... Y luego cómo terminó el partido el jugador, cómo lo comenzó y cómo se siente en el momento en el que va a tirar. Hay tantos parámetros que recrear eso en el entrenamiento es simplemente imposible”.

El hombre de 46 años tampoco se excusó en las cualidades colectivas de cada plantel. “No sé si es más fácil”, respondió en alusión a si fue más sencillo el armado de la lista para Mascherano, que posee a cuatro campeones del mundo (Gerónimo Rulli, Nicolás Otamendi, Thiago Almada y Julián Álvarez): “No vamos a entrar en eso, pero sí, quizás hay algunos obstáculos menos”. Les Bleus se privaron de llevar a Kylian Mbappé porque el Real Madrid no lo autorizó a asistir a los Juegos Olímpicos luego de disputar la Eurocopa con su país.

Por último, pidió extremar los cuidados porque “un error, un partido fallido y te vas a casa” y exteriorizó un mensaje para el público que ocupe las tribunas en Burdeos: “Es súper importante para nosotros que este estadio esté lleno y que la gente nos anime. Hace un tiempo que este estadio no ha estado lleno y solo espero que la gente pueda disfrutar”.