El anuncio entre lágrimas de Facundo Conte tras la eliminación de la selección de vóley de París 2024: “Me voy vacío”

Facundo Conte: "Me voy orgulloso porque lo di todo"

La selección argentina de vóley no pudo con Alemania: cayó por 3-0 (25-13, 25-21 y 25-21) y quedó eliminada de los Juegos Olímpicos de París 2024 al ubicarse en el último lugar del Grupo C. Un golpe duro para un plantel que, en su mayoría, había conquistado la medalla de bronce en Tokio 2020 logrando uno de los hechos más importantes para esta disciplina en el país.

Una vez finalizado el encuentro, Facundo Conte, una de las principales figuras del conjunto dirigido por Marcelo Méndez, dialogó con TyC Sports y con lágrimas en sus ojos dejó entrever su retiro del combinado nacional.

“Me voy vacío, estos llantos no son de tristeza, son de orgullo. Me pone muy feliz que mi último partido de vóley... Probablemente mi último partido de vóley, todavía no lo sé pero seguro en la selección, sea con la celeste y blanca, no con la blanca, no con la negra, sino con esta camiseta. Si soñaba un momento de chico al dejar de jugar, no podría haberlo soñarlo mejor, de esta manera, con mi familia, con mi novia, con mucha gente querida. Estoy muy feliz, orgullosos, pasaron 25… bueno no sé la cuenta, mucho tiempo. 20 años de vóley. Tremendo. Es el desahogo de todo eso”, analizó inicialmente el ganador del bronce en Tokio 2020 e hijo de Hugo, Conte, parte del equipo que ganó la otra medalla de bronce en vóley en la historia del país en Seúl 1988.

“La verdad que me voy vacío, estoy muy orgulloso porque estoy seguro que lo di todo. Volví a la Selección después del Mundial pensando que ya estaba, y sentía que tenía un resto más. Ese resto lo di todo. Me da mucha lástima que haya sido con este partido. Desde el himno realmente ya no podía pensar, ya estaba emocionado. Ya está, lo di todo. ¡Vamos Argentina, siempre! Estoy orgulloso de mis compañeros, de todo lo que dimos. No es momento de hacer análisis. Lo dimos todo. Eso es lo más importante”, agregó en su relato el Heredero.

El medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y clave para obtener el histórico logro en Tokio 2020 aprovechó la ocasión para agradecerle a la gente el apoyo incondicional que tuvieron durante todo el torneo. “Si pienso en un momento para soltarlo es este. Gracias a todos, gracias por el aguante, la familia, toda la gente que nos está bancando en las malas, en las malísimas, en la medalla, con todo lo que significó; y que seguramente se levantaron para vernos, es un orgullo. Somos lo que le dejamos a las personas. Nosotros dejamos todo en la cancha y me voy vacío, es tiempo de avanzar”.

Argentina no pudo contra Alemania y quedó eliminada en fase de grupos de París 2024 (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Los de Marcelo Méndez no tuvieron el torneo que esperaban al caer en sus tres presentaciones dentro del Grupo C y finalizar en el último lugar. Sucumbieron 3-0 ante Estados Unidos, 1-3 contra Japón y hoy 3-0 versus Alemania. Este resultado probablemente marcará un quiebre y una renovación dentro de un seleccionado que venía de finalizar en el quinto lugar en Londres 2012, en la misma posición en Río 2016 y bronce (mejor colocación junto a Seúl 1988, donde brilló el papá de Facundo, Hugo Conte) en Tokio 2020. En este caso, se ubicaron como colistas de una zona que tuvo la clasificación directa de los alemanes y los norteamericanos, más allá que los japoneses esperan los resultados para saber si pueden avanzar como uno de los mejores terceros.

“Estoy muy contento y orgulloso. Haber vestido la camiseta argentina es lo más importante que me pasó en la vida. Me voy con la celeste y blanca puesta”, concluyó Facundo Conte con lágrimas en los ojos, pero satisfecho con todo el camino recorrido con el combinado albiceleste.