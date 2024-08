Hicieron una rutina que dio la vuelta al mundo por su sincronización, ganaron el oro pero sorprendieron con sus declaraciones

La espectacular performance en salto sincronizado que recorre el mundo

Quan Hongchan y Chen Yuxi de China se coronaron con la medalla de oro en la prueba de saltos sincronizada de plataforma de 10 metros femenina, reafirmando la hegemonía del país en los saltos olímpicos. La rutina de estas jóvenes atletas no solo les garantizó el primer lugar del podio, sino que también resonó a nivel mundial gracias a su impecable sincronización.

Las dos atletas terminaron la prueba con una impresionante puntuación de 359,10 puntos, estableciendo una considerable ventaja desde la primera ronda. La pareja norcoreana formada por Jo Jin Mi y Kim Mi Rae obtuvo la plata con 315,90 puntos, mientras que las británicas Andrea Spendolini-Sirieix y Lois Toulson se llevaron el bronce con 304,38 puntos.

La actuación de Quan y Chen se volvió viral en redes sociales, generando reacciones de asombro y elogios por la precisión y armonía de sus movimientos. Comentarios como “parecen una sola persona” y “¡qué perfección!” inundaron las plataformas digitales, destacando la sinergia entre ambas atletas. A pesar de su victoria y el recibimiento efusivo del público, ninguna de las dos quedó enteramente satisfecha con su desempeño. Quan Hongchan señaló que “todas las inmersiones fueron mediocres”, según declaraciones expresadas en el sitio de ESPN.

El joven dúo, que ha ganado nueve títulos mundiales desde que formaron equipo en 2022, dominó la prueba desde el inicio, estableciendo una ventaja de casi 15 puntos en los dos primeros saltos. Chen Yuxi compartió sus sensaciones: “Antes del evento, me sentía un poco nerviosa y algo presionada. No gestioné bien estas emociones”. La maestría en los tres saltos finales, que incluyeron saltos mortales y giros complejos, demostró el alto nivel de control y facilidad de ambas atletas, realizando entradas que parecían casi sin esfuerzo.

Hongchan Quan y Yuxi Chen, de China., se quedaron con el oro en Paris 2024 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La victoria de Quan y Chen no fue un suceso aislado, sino la continuación de una larga tradición de éxitos en el ámbito de los saltos para China. Esta medalla de oro representa la quincuagésima (50) para el país en esta disciplina a lo largo de la historia olímpica. No obstante, Chen reflexión: “Mi desempeño fue un poco inestable y no manejé bien algunos de los detalles en los saltos. Después de todo, eran los Juegos Olímpicos. ¿Quién no sentiría presión?”. Y luego, agregó: “Puedo mejorar, podemos hacerlo mejor en cuanto a la sincronización. Estos son mis segundos Juegos Olímpicos, con un compañero diferente, que es más joven. En mis primeros Juegos Olímpicos no entendía el significado de los Juegos Olímpicos, así que esta vez estaba más nervioso”.

Por su parte, las norcoreanas Jo Jin Mi y Kim Mi Rae celebraron con gran entusiasmo la obtención de la plata, marcando un hito al ser la primera medalla olímpica de saltos de trampolín en la historia de Corea del Norte. La pareja británica, aunque quedó en tercer lugar, también mostró un notable desempeño y fue aplaudida por su esfuerzo y dedicación. El resto de las finalistas fueron las canadienses Caeli McKay y Kate Miller (299.22), las mexicanas Alejandra Orozco Loza y Gabriela Agundez García (297.66), las estadounidenses Jessica Parratto y Delaney Schnell (287.75), las ucranianas Sofiia Lyskun y Kseniia Bailo (285.00) y las francesas Emily Hallifax y Jade Gillet (234.84).

