El tirador turco que ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París y se convirtió en uno de los preferidos de los fanáticos por su estilo

Yusuf Dikec, medalla de plata en tiro_JJOO_Paris_2024

Yusuf Dikec, un veterano tirador turco de 51 años, capturó la atención en las redes sociales por su particular estilo de disparar durante su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con una mano en el bolsillo, sin los típicos accesorios de sus rivales, y una actitud aparentemente casual, Dikec se convirtió en una sensación viral mientras competía en la prueba mixta de pistola de aire de 10 metros. Su imagen disparando, su vestimenta y una mirada impasible ha sido comparada con la de un “tipo común y corriente” o incluso con la de un “asesino a sueldo camuflado”.

Lejos de ser un principiante, Dikec dice presente en las citas olímpicas desde 2008. El ex sargento mayor de la Gendarmería turca está disputando sus quintos Juegos Olímpicos. Aun así, su estilo relajado destaca frente a la imagen más seria y equipada de muchos de sus rivales. Este contraste ha sido particularmente evidente en las comparaciones con el tirador serbio Damir Mikec, quien fue su oponente en la final y quien aparecía con gafas especiales y protectores auditivos muy grandes.

La foto del tirador disparando con una mano en el bolsillo rápidamente superó los 21 millones de visualizaciones en la plataforma X (Twitter). Sin embargo, no es del todo cierto que Dikec no usara equipo especializado. Aunque no llevaba los protectores de oído grandes, sí tenía tapones amarillos para los oídos, invisibles desde el ángulo de la imagen viral. Este detalle técnico pasó desapercibido para muchos, aumentando aún más la impresión de su actitud descontracturada a la hora de competir.

“En tiro olímpico todos usan protectores de oídos, lentes que te aumentan la visión, otro que te tapa el ojo para precisión. Y después esta este tirador de Turquía de 51 años que cayó sin nada, con lentes por la miopía, disparo con una mano en el bolsillo y ganó la medalla de plata”, comentó un usuario sin creer lo que estaba viendo.

“Seguro que encontraron a un asesino a sueldo retirado y le dijeron ‘vení a probar esto rápido’”, bromeó otro, mientras que un tercero remarcó: “¡Impresionante! Este turco demuestra que la habilidad supera a la tecnología, ganando plata con estilo y un solo ojo en el juego”.

El turco se quedó con la medalla de plata en tiro mixto (AFP)

Dikec, junto a Sevval Ilayda Tarhan, conquistó la medalla de plata en la prueba mixta de pistola de aire de 10 metros el pasado martes, marcando la primera medalla olímpica de Turquía en tiro. La dupla turca perdió 16-14 en la final contra el equipo serbio compuesto por Zorana Arunovic y Damir Mikec.

Mientras el turno mantenía su estilo distintivo, a su lado, Tarhan competía con grandes protectores auditivos y una visera, además de trenzas en los colores rojo y blanco de la bandera turca. Curiosamente, ella también disparaba con una mano en el bolsillo.

A pesar de no haber ganado en la prueba individual, donde quedó en 13ª posición, el tirador de 51 años no dejó de pensar en el futuro a la hora de hacer sus primeras declaraciones. “Espero que lo próximo que venga en Los Ángeles sea una medalla de oro”, afirmó con optimismo sobre la cita olímpica del 2028.

En lo que respecta a su trayectoria, el atleta, que nació el 1 de enero de 1973 en la aldea de Tasoluk, correspondiente a la provincia de Kahramanmaras, lleva 23 años compitiendo en grandes torneos, en el que sus mayores logros se dieron en las competencias nacionales turcas, donde mantiene récords en varias categorías de pistola.

Yusuf consiguió la medalla de plata junto a su compañera Sevval Ilayda Tarhan para Turquía (AFP)