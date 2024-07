“Amo el mate, ha cambiado mi vida”: la sorprendente confesión de un tenista húngaro en los Juegos Olímpicos

Fucsovics hace tres meses empezó a tomar mate y se lo tatuó.

El tenista húngaro Márton Fucsovics protagonizó uno de los momentos del día en los Juegos Olímpicos junto a la periodista argentina Sofía Martínez en la TV Pública. El carismático deportista confesó que recientemente se volvió un entusiasta del mate, llevándolo incluso tatuado en su piel, y además compartió sus pensamientos sobre Lionel Messi y la pasión que le inspira.

París 2024 tiene muchos deportistas representando la bandera argentina y no es raro verlos con el termo y el mate por toda la villa olímpica. Lo que sí es extraño es que este hábito argentino lo tenga un tenista nacido en Hungría. “Amo el mate. Lo estoy tomando desde hace tres meses y creo que mi vida ha cambiado gracias a eso”, comentó en la entrevista, señalando un tatuaje visible en su brazo izquierdo. Y añadió: “Uno de mis amigos me dijo que era muy saludable y que mejoraba el estado de ánimo, lo que me ha dado mucha confianza, así que me siento mucho mejor desde que empecé a beber mate”.

“Sé que no es muy popular en mi país, pero he visto que algunos jugadores de fútbol lo están tomando. Lionel Messi lo bebe y parece que les funciona a ellos”, concluyó el deportista, que sorprendió a todos en nuestro país y se volvió viral rápidamente en las redes sociales.

Fucsovics quedó eliminado de los Juegos Olímpicos al perder con Rafael Nadal en tres sets (6-1, 4-6 y 6-4) en su primer partido del torneo de tenis individual masculino de París 2024. El tenista español avanzó a la segunda ronda, donde se enfrentará al serbio Novak Djokovic, en un duelo que promete muchas emociones para los aficionados al tenis. En cuanto al dobles, el 83 del mundo también quedó eliminado al perder con compañero Marozsan por 6-2 y 6-3 frente a los neerlandeses Koolhof y Griekspoor.

Para los tenistas argentinos, por su parte, resultó un gran día. Tomás Etcheverry venció al brasileño Thiago Seyboth. Francisco Cerúndulo derrotó al chileno Tomás Barrios Vera por 6-2 y 6-1 y avanzaron a la segunda ronda. Sebastián Baez ganó comodamente frente al brasileño Monteiro. Y Mariano Navone tuvo un gran partido frente al portugués Borges. Todos siguen en pie. En la rama femenina, María Lourdes Carlé venció 6-0 y 6-0 a María Tatjana. Nadia Podoroska fue la única que cayó: 7-6 y 7-5 ante Diane Parry.