Novak Djokovic debutó en los Juegos Olímpicos con un triunfo y habló sobre el “último baile” que podría tener con Nadal

Novak Djokovic se metió en la segunda ronda en los Juegos Olímpicos de París 2024 (EFE/EPA/DIVYAKANT SOLANKI)

Novak Djokovic tuvo una actuación sobresaliente en la pista de la Philippe Chatrier durante su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024. El número 2 del mundo venció al australiano Matthew Ebden por un cómodo 6-0 y 6-1 y alimentó el deseo de lograr su primera medalla dorada en una cita de este calibre después del bronce que se colgó en Beijing 2008.

Ahora, deberá aguardar para conocer a su próximo rival, que podría reeditar un cruce histórico entre dos leyendas del tenis. El contrincante de Nole saldrá del emparejamiento dispuesto para jugarse este domingo entre Rafael Nadal (161) y el húngaro Marton Fucsovics (83) y las ilusiones de un último baile entre el serbio y el español acaparan la atención porque Rafa jugará su última cita olímpica. Sin embargo, el ganador de 24 Grand Slam lanzó una llamativa frase cuando le preguntaron a quién prefería enfrentar en charla con El Periódico de España: “¿Nadal? Prefiero enfrentarme al otro jugador”.

“Si tuviera que elegir, preferiría jugar contra el otro jugador, pero creo que sería un enorme momento para el torneo. Si finalmente jugamos, será un gran desafío tanto para él como para mí y quizá fuera la última vez que nos enfrentemos en un gran escenario, así que en el fondo también tengo ganas de eso”, agregó.

El diario Marca divulgó más declaraciones, que matizan su primera expresión y profundizan su intención de medirse al manacorí: “Yo ya he hecho mi trabajo. Todo el mundo quiere ver ese último baile entre nosotros y yo tengo ganas”.

Rafael Nadal participó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos (Xu Chang/Pool via REUTERS)

Ambos protagonistas han marcado a fuego la etapa contemporánea de este deporte con 46 Grand Slam repartidos entre la dupla, que posee un historial muy parejo de 30-29 en favor del balcánico. Una decena de esos antecedentes fueron bajo el polvo de ladrillo de Roland Garros, un ítem que domina el manacorí con un balance de 8-2. El último mano a mano sucedió en la edición 2022 de este torneo con triunfo de Nadal en cuatro sets.

De concretarse ese deseo, Novak Djokovic se podría tomar revancha de la derrota contra Rafael Nadal en las semifinales de los Juegos Olímpicos del 2008. En esa oportunidad, cayó en 6-4, 1-6 y 6-4 y se debió contentar con la medalla de bronce, mientras que su verdugo se colocó en lo más alto del podio.

Por otro lado, Novak Djokovic formalizó su queja por el rival al que debió enfrentarse en su debut, ya que Matthew Ebden no posee ranking en singles de la ATP e ingresó al cuadro principal en reemplazo del danés Holger Rune, quien se bajó del certamen, según precisó ESPN. Esto se produjo porque la ITF tiene establecido en su reglamento que, a partir del lunes 22, cualquier baja en individuales hay que reemplazarla con jugadores de dobles, dentro del cual Ebden ocupa el tercer lugar en el ranking del escalafón de esa especialidad.

“Sinceramente no entiendo el significado de las reglas, no entiendo por qué alguien que está en el lugar necesariamente tiene que hacerse cargo. Hay 50 mejores jugadores que estaban esperando para jugar y fácilmente podrían ser considerados suplentes”, reclamó Nole. Y contó un diálogo que mantuvo con su contrincante: “Lo siento mucho por él, en la red me dijo que era su primer partido de individuales en dos años”.

Se enfrentó a Matthew Ebden, que ingresó al cuadro por la baja de Holger Rune (REUTERS/Edgar Su)

Ebden se refirió a esta particular historia con frases divulgadas en el portal especializado ClayTenis: “Habría sido gracioso despedirme del singles con un cero y cero, pero al menos conseguí un juego (6-0 y 6-1). La pasé muy bien”. “El objetivo era no lesionarse”, sorprendió a la espera de su estreno como doblista.

Más adelante, fue realista en cuanto a la imposibilidad de vencer al ex número 1 del mundo: “Le dije a Novak (Djokovic) en la red que me disculpara por no haberle dado más tiempo en la pista… y que oficialmente ese había sido mi retiro del singles. Soy suficientemente experimentado para saber lo que se venía”.

Por último, analizó sus sensaciones después de chocar ante uno de los mejores jugadores de la historia y trazó algunas diferencias con otros exponentes de la disciplina: “Sientes que puedes jugar los puntos, pero no puedes ganarlos realmente, mientras que jugando contra Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray, gané algunos sets contra ellos y tuve oportunidades. Pero contra Novak, sientes que no puedes ganar el punto. Puedes pelotear, puedes tenerlo en todo tipo de lugares, pero la pelota sigue volviendo, y sí, sus golpes son obviamente geniales”.