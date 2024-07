Mascherano volvió a hablar del escándalo en los Juegos Olímpicos y detalló cuál es el “antecedente peligroso” que se creó en Argentina-Marruecos

Mascherano volvió a hablar del escándalo en Argentina-Marruecos

El escándalo que se vivió en el inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024 todavía resuena. A menos de 24 horas del segundo partido de la selección argentina de fútbol, el entrenador Javier Mascherano pidió centrarse en lo deportivo de cara al choque de este sábado con Irak, pero también advirtió que lo ocurrido contra Marruecos creó “un antecedente peligroso”.

“La verdad que lo que pasó el otro dia fue ridículo. El árbitro que va a revisar el VAR cuando el fuera de juego no tiene por qué revisarlo, porque no es interpretativo, no hay una interpretación, se lo tienen que comunicar desde arriba”, puntualizó el Jefecito en una entrevista con DSports Radio. Y planteó: “Se ha creado un antecedente muy peligroso. Ahora un equipo que va ganando en una competencia internacional, los últimos minutos puede invadir el campo y el partido se va a jugar una hora y media o dos horas después. Eso no sé cómo lo van a poder solucionar. A nosotros no nos cambia en nada, o por lo menos a mí en particular, pero es un antecedente que va a estar ahí”.

Las palabras del DT de la Sub 23 se dieron en el marco del último entrenamiento antes del segundo choque del Grupo B contra Irak (desde las 10 de la mañana de Argentina) que se celebrará en el Parc Olympique Lyonnais de la ciudad de Lyon. “Nos corresponde centrarnos en lo deportivo, en lo que podemos hacer dentro de una cancha de fútbol, que es lo que estos chicos saben hacer. Mañana tenemos un motivo, quizás todo lo que pasó el otro día sea el motor para llevarlo y volcarlo dentro de la cancha”, afirmó.

En ese contexto, fue que confirmó que Equi Fernández está bien de su lesión: “Estamos contentos porque los 35 minutos que jugó contando el añadido se sintió muy bien. Estamos contentos de poder contar con todos”.

Hay que tener en cuenta que el partido se suspendió de manera apresurada cuando Cristian Medina anotaba el gol del empate 2-2 segundos después de cumplirse el 15° minuto de adición. El festejo derivó en una serie de agresiones de los fanáticos marroquíes y la inmediata evacuación del campo de juego. Sin embargo, en medio de una extensa confusión, se decidió continuar el partido sin gente en las tribunas dos horas más tarde: el juez Glenn Nyberg anuló el tanto de Medina a través del VAR por una posición adelantada de Bruno Amione previa y ordenó disputar tres minutos más.

Luego de este escándalo sin precedentes, la AFA realizó una presentación formal ante la FIFA con el apoyo del Comité Olímpico Argentino (COA). En el planteo de la selección argentina está el pedido de los puntos ante Marruecos, en un duelo que finalmente culminó con triunfo del rival por 2-1. El jueves, el organismo con sede en Suiza informó que se abrió un proceso de investigación: “La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido, en virtud del artículo 36 del Código Disciplinario de la FIFA, nombrar a un experto en integridad para que preste su ayuda en investigaciones sobre posibles contravenciones de la reglamentación de la FIFA, tras los incidentes acaecidos durante el partido entre las selecciones de Argentina y Marruecos disputado el 24 de julio de 2024 en el Estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne (Francia), correspondiente a la fase de grupos del Torneo Olímpico de Fútbol Masculino París 2024″.

En diálogo con TyC Sports, el Jefecito aclaró que no es´tan enfocados en esta presentación que realizó la AFA, pero volvió a referirse al hecho: “Obviamente que una cosa es la vida institucional y otra cosa es la vida deportiva. Sí claramente lo que ha pasado ha dejado un antecedente peligroso. Ahora en cualquier competición internacional, cualquier equipo que va ganando en una serie final, puede invadir el campo y puede pasar una hora y media, no se juega, y se juegan los últimos 4 o 5 minutos después de una hora y media. Ese antecedente va a ser muy difícil de borrar porque es lo que pasó el otro día”.