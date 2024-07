Las razones por las cuales Francia le ganó a Los Pumas 7s en París y lo dejó sin el sueño de la medalla olímpica

El seleccionado argentino de rugby 7 cayó ante el local y quedó fuera de la lucha por medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024

Con un claro 26 a 14 que obtuvo el equipo francés en Saint-Denis, Los Pumas 7s se despedirán de París sin haber cumplido con su objetivo, el de competir por una medalla olímpica. Francia, en cambio, logró el suyo y jugará ante Sudáfrica por llegar a la final, ese sueño que se trazó el día que supo que los Juegos Olímpicos se iban a jugar en su casa, en París.

Desde que se disputó el Mundial de fútbol de Qatar 2022 que hay un aroma especial cada vez que juegan Francia y Argentina. Un ejemplo es la final del Seven de rugby en Madrid, con la victoria del equipo de Antoine Dupont y la expulsión de Rodrigo Isgró, que lo sacó de la primera fase de los Juegos.

En la serie reciente que se jugó en nuestro país hubo varias cosas que alimentaron el duelo. Dos jugadores detenidos por abuso sexual en Mendoza, encontronazos entre Galos y Pumas en ambos tests y un canto en Vélez que confirmó el momento que se vive por su contundencia: “El que no salta es un francés”, reemplazando al ya tradicional y enconado grito de guerra contra los ingleses. Los Pumas de Bronce también son un antecedente, ganándole a Les Blues en París el partido inaugural y el del tercer puesto en 2007.

El Stade de France estaba en llamas. Agresivo ante cada camiseta argentina, picante como todo lo que se está viviendo en la Francia de estos días, muy diferente a lo que vivimos unos meses atrás, en una Copa del Mundo que transmitió cordialidad y convivencia entre los miles de simpatizantes que recorrieron el torneo por todo el territorio francés.

El partido. La lluvia llegó a Paris igual que en octubre del año pasado, cuando los Springboks y los All Blacks definieron la Copa del Mundo en Saint Denis, la que ganaron los sudafricanos en una definición apasionante. Ahora, franceses y argentinos se enfrentaban por el paso a una medalla, el que perdía tendría que conformarse sólo con luchar del quinto al octavo puesto. La Argentina salió a la cancha a las 21, hora local, cuando Nueva Zelanda y Sudáfrica abrían los cuartos de final. En medio de un abucheo general, el partido ya empezó a jugarse media hora antes.

En el arranque no estuvieron ni Dupont ni Moneta, las estrellas de ambos equipos que se quedaban para la resolución del partido, en este nuevo juego de estrategias con los jugadores de impacto. El estadio vibraba al compás del “Allez Les Bleus” con 75.000 hinchas vestidos de azul, rojo y blanco. Mientras tanto Sudáfrica daba “el golpe olímpico” al eliminar a los All Blacks, 14-7.

Del partido, lamentablemente hay que decir, que en la cancha no hubo equivalencias en ese primer tiempo. Fue todo de Francia, con un 21-0 lapidario que condenó cada acción deficitaria del equipo argentino. Los Pumas no aparecieron, lo perdieron de principio a fin con los tries de Timo y Grendidier, dos veces, todos convertidos por Rebbadj (21-0).

En el segundo tiempo entró Moneta, el equipo lo fue a buscar y llegó el descuento de Isgró (21-7). Con tiempo había que ganar esa salida, una de las grandes deficiencias de este equipo en los Juegos Olímpicos. Justo lo mejor que había tenido en la temporada. Francia se equivocó en el manejo, sufrió una amarilla y Los Pumas tuvieron una nueva chance para descontar. El Rayo Moneta apoyó otra vez y ahora estaban 21-14. Con la posesión, luego de ganar la salida, Moneta tuvo la conducción de un ataque que pudo haber sido decisivo.

Antoine Dupont selló la victoria. REUTERS/Dylan Martinez

Las decisiones a veces salen bien, otras salen mal. El sombrerito de Marcos que tantas veces terminó en try esta vez finalizó en mano de los franceses. Francia recuperó la posesión, agotó los minutos y Dupont, en la última jugada, selló la suerte argentina con la conquista final, 26-14.

Los Pumas se quedaron en el camino, terminó el sueño olímpico, simplemente porque el equipo no fue el mismo que el que llegó hasta Francia como candidato. Los locales fueron mejores y muchos más inteligentes en los 14 minutos que se jugaron en el Stade de France.

Los equipos:

Francia (26): 2. Andy Timo, 3. Rayan Rebbadj, 5. Stephen Parez Edo Martin, 6. Paulin Riva (capitán), 7. Jefferson-Lee Joseph, 8. Antoine Zeghdar, 9. Aaron Grandidier Nkanang,

Entrenador: Jerome Daret

Suplentes: 1.Varian Pasquet, 10. Jean Pascal Barraque, 11. Antoine Dupont, 12. Jordan Sepho y 14. Nelson Epee.

Los Pumas (12): 1. Joaquín Pellandini, 6. Santiago Álvarez Fourcade (capitán), 7. Tobías Wade, 9. Matías Osadczuk, 10. Santiago Mare, 11. Luciano González Rizzoni y 13. Rodrigo Isgró.

Entrenador: Santiago Gómez Cora.

Suplentes: 2. Tomás Elizalde, 4. Matteo Graziano, 5. Agustín Fraga, 8. Gastón Revol, y 12. Marcos Moneta.

Primer tiempo: 3, 5 y 7 minutos tries de Andy Timo y Aaron Grandidier Nkanang (2) convertidos por Rayan Rebbadj (F).

Resultado parcial: Francia 21 vs Los Pumas 0.

Segundo tiempo: 2 minutos, try de Rodrigo Isgró convertido por Santiago Mare, 4m try de Marcos Moneta convertido por Joaquín Pellandini (A), y 7m try de Antoine Dupont (F).

Amarilla: 3 minutos, Jordan Sepho (F)

Resultado final: Francia 26 vs Los Pumas 12

Árbitro: Jordan Way (Australia)

Árbitros asistentes: Aj Jacobs (Sudáfrica) y Tevita Rokovereni (Fiji)

Cancha: Stade de France

Público: 75.000 espectadores

