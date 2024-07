Leandro Paredes habló sobre el llanto de Messi en la final de la Copa América: “No podía ni mirarlo porque me dolía mucho”

Copa América 2024 - Argentina Colombia - La reacción de Messi tras su salida y su llanto en el banco de suplentes

En medio del caótico debut de la Selección Sub 23 en los Juegos Olímpicos de París, donde la Albiceleste cayó con Marruecos en un episodio sin precedentes por la intervención del VAR después de casi dos horas, Leandro Paredes visitó los estudios de Olga TV y no ocultó su sorpresa por la anomalía que se dio en el estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne. “Gritamos un montón el 2 a 2, pero se volvió a jugar después de dos horas. No sé que pasó, pero jugaron 3 minutos más sin gente. Fue una locura”, fue su primera reacción del papelón que se vivió en el inicio del Grupo B del certamen internacional.

En el extenso y entretenido diálogo, el volante de la Roma también dio detalles de la final de la Copa América que conquistó La Scaloneta en Estados Unidos. Una de las escenas que quedarán en la memoria colectiva será la que tuvo a Lionel Messi como protagonista. Las lágrimas del astro rosarino, sentado en el banco de suplentes a causa de la lesión en su tobillo arrojó un marco de dramatismo a la hazaña conseguida en el país del norte. “Al principio traté de tranquilizarlo un poco, pero después no quería ni mirarlo para no molestarlo. Escucharlo al lado mío y verlo en la pantalla fue tremendo. Ver a Leo de esa nos dolía mucho”, sorprendió el ex Boca.

La figura con pasado en el PSG también se refirió a Ángel Di María, quien se retiró del representativo nacional después de la gloria en la victoria contra Colombia. “Me puso muy contento que haya terminado el ciclo de la manera que lo hizo”, destacó.

Paredes contó cómo vivió el llanto de Messi en la final de la Copa América

Por otro lado, al mediocampista también le preguntaron por sus raíces; y fue entonces cuando sorprendió con una anécdota que pudo haber modificado la trayectoria de hombre surgido del Xeneize. “Cuando tenía 5 años mis viejos habían arreglado casi todo para que sea jugador de River. Mi hermana se dio cuenta de que yo no quería saber nada y a partir de ahí cambió todo y apareció Boca”, sorprendió con sinceridad.

Naturalmente, el fanatismo boquense continuó en aumento cuando remarcó que siempre piensa en regresar a La Bombonera. “Cuando me fui a los 18 años dije que mi sueño era retirarme acá. La ilusión siempre está, aunque no me pongo plazos, ni tiempos. Román me dijo que no me iba a llamar, sino que puedo volver cuando quiera”, subrayó. Y completó la esperanza azul y oro con el deseo de regresar acompañado de otra leyenda campeona del mundo: “Lo vuelvo loco a Paulo Dybala, porque lo quiero traer conmigo, aunque sé que será difícil porque él salió de Instituto y no sé si quiere volver a jugar en Argentina. Vimos la final de la Copa Libertadores en casa, que mi hija lloró mucho y le decía: En algún momento si papá vuelve, puede hacerlo con el tío Paulo. Lo jodo siempre y él se ríe, pero lo voy a intentar. En una de esas, capaz que nos viene a ayudar a ganar la Séptima”.

Paredes dijo que llevará a Dybala a Boca

Leandro Paredes permanece en el país disfrutando de unas merecidas vacaciones luego del bicampeonato obtenido en la Copa América, aunque deberá volver a trabajar en el corto plazo porque la selección argentina afrontará seis fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en lo que resta del año: Chile y Colombia (en septiembre); Venezuela y Bolivia (en octubre); Paraguay y Perú (en noviembre). Previamente, deberá reincorporarse al conjunto italiano para afrontar una breve pretemporada antes del comienzo de la actividad oficial en el Viejo Continente.