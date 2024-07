“Esta vez no vamos a suspender el partido”: el insólito comunicado de la barra de Godoy Cruz antes de jugar contra River

La barra de Godoy Cruz está en el ojo desde la tormenta por los desmanes que llevaron a suspender un partido con San Lorenzo

El fútbol argentino tiene ribetes insólitos. Que causarían risa de no ser porque los protagonistas son barras bravas dispuestos a todo. Mañana desde las 19,30 Godoy Cruz vuelve a jugar con hinchas después de la sanción de dos partidos sin público que recibió de la AFA tras la suspensión por incidentes del partido que se jugaba contra San Lorenzo el 26 de mayo, cuando la barra, que estaba en una interna importante, y por diferencias con la actual dirigencia, hizo de todo para lograr el cometido de que no hubiera fútbol completo aquel día.

Ahora, en el regreso del torneo, se le levantó la sanción y encima enfrente estará River. La dirigencia, conjuntamente con la seguridad, decidió que puede haber público neutral, un eufemismo para decir que le darán una tribuna y media platea al público millonario. Pero en medio de todo esto, aparecieron los verdaderos dueños del espectáculo: La Banda del Expreso. Así se apoda a los dueños de la popular del equipo Bodeguero. Y en un comunicado por sus redes sociales dirigido a todos los hinchas, les avisaron que vayan tranquilos al estadio que esta vez no piensan suspender el partido ni generar ningún tipo de incidentes. Como diciendo, hacemos lo que queremos y esta vez se las dejamos pasar.

El texto publicado en la página de Facebook es imperdible y revela cómo el fútbol está atado a estos delincuentes. Primero dejan en claro que son la facción oficial de la barra, la que manejan los hermanos Diego “El Asesino” Aguilera, preso en la cárcel bonaerense de Marcos Paz, y Carla, la única mujer del clan, que está imputada por los destrozos del Malvinas Argentinas en ocasión de aquél partido de Godoy Cruz, pero se le sigue el proceso en libertad. Y, para que nadie se confunda, en el encabezado ponen todos los barrios que responden al mando de la dupla. Desde el histórico Barrio La Gloria hasta el picantísimo de Villa Hipódromo. Y también avisan que ellos son los que mandan por lo que de su parte no habrá ningún hecho que lamentar.

De esta manera dejan abierta la posibilidad de que si sucede algo, la culpa la tenga la otra facción, la disidente, que también responde a la familia Aguilera, pero en este caso a Daniel, alias El Rengo, quien dominó el Mundialista desde el 2002 hasta poco tiempo atrás. En su caso, Daniel también está preso por asociación ilícita y narcotráfico pero en el penal de Ezeiza. ¿Por qué no están los hemanos alojados en los mismos complejos penitenciarios? Porque se juraron la muerte. Y no es gente de jurar en vano.

Cabe recordar que hasta el 13 de julio de 2022 toda la barra la manejaba por completo la familia entera. Pero ese día hubo un hecho que partió al medio al clan: Walter, el menor, murió por sobredosis de droga en la prisión y el resto de la familia lo acusó al Rengo de ese desenlace, porque decían que lo usaba como mula para pasarle estupefacientes a quienes iban de visita y también a los otros internos del penal. De esa manera, Diego, que estaba prófugo de la Justicia desde 2020, decidió hacerse cargo de todo pero le duró poco: dos meses después la Policía lo atrapó en una casa del barrio La Gloria, de donde nunca se había ido. Estaba claro que se había roto el manto de impunidad y muchos vieron una factura por la grieta familiar. Igual, aún detenido, la barra le siguió respondiendo. Y como el Rengo vio que iba perdiendo influencia, empezó a armar un ejército para recuperarla. Del otro lado Diego vio la amenaza y se alió a su hermana Carla, la única en libertad, para que junto a otro pesado del barrio La Gloria llamado Mauricio Ortiz Olivera hicieran frente al desafío.

Así se dieron varias batallas que tuvieron como punto culminante una guerra a todo o nada en la previa del partido contra Sarmiento de Junín en abril de este año. El triunfo fue del Asesino junto a Carla, pero ella cayó junto a varios más en derecho de admisión. Y como la dirigencia no movió un dedo para sacarlos, contra San Lorenzo decidieron ir por la suspensión, para marcar quiénes son los que verdaderamente dominan el espectáculo.

La publicación de la barra mendocina

A partir de ahí hubo varias vías de negociación mientras el equipo tuvo que jugar a puertas cerradas. Levantada la sanción tras el receso, Godoy Cruz vuelve a hacer de local. Y ante los rumores de que habría un nuevo capítulo de la guerra porque hay 12 imputados por aquel escándalo contra el Ciclón, La banda del Expreso Oficial sacó su insólito comunicado. Dicen que el Rengo está decidido a recuperarla, pero no sería en este partido, dado que todos los ojos estarán puestos allí. Y que la guerra tendrá así una tregua. Como si fuera poco, la Policía Mendocina viene de otro bochorno la semana pasada, cuando hubo una suspensión momentánea del partido entre Independiente Rivadavia contra Gimnasia y Esgrima de La Plata porque la barra pedía que dejaran entrar gratis a 50 de sus miembros que habían quedado afuera y, ante la negativa, mandó a varios adolescentes encapuchados a meterse en el césped mientras se disputaba el partido. Por eso para este partido habrá un operativo con 900 efectivos, un récord para la provincia, y cada hincha tendrá que llevar su DNI físico para acompañar la entrada. Además se hizo un recambio de todas las cámaras del sistema de audio y video del estadio y se incorporó la tecnología de reconocimiento facial. Es que además de la interna de la barra, también se prevé que aparezcan como cada vez que juega River en el Interior Los Borrachos del Tablón. Si bien tienen vedado el acceso al Monumental, insólitamente parece no regirles el derecho de admisión en otras jurisdicciones y así la barra que manejan el Pato Ariel Calvici y el Zapatero Alejandro Flores podría decir presente con unos 300 integrantes, aún cuando no se dejará ingresar a nadie con los colores del Millonario.