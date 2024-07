Una de las máximas estrellas de los Juegos Olímpicos se bajó de la cita por “fatiga”, pero una teoría sobre su ausencia desató un escándalo

Tadej Pogacar ganó la medalla de bronce para Eslovenia en Tokio 2020 (Foto: Reuters/Matthew Childs)

Los Juegos Olímpicos de París 2024 no tendrán a una de las grandes estrellas del deporte: Tadej Pogacar, el ciclista esloveno que acaba de ganar por tercera vez en su vida el distinguido Tour de France, no será parte del equipo de su país tras acusar una “fatiga” que lo imposibilitará de defender la medalla de bronce que se colgó en Tokio 2020, aunque una teoría detrás del atleta de 25 años empezó a dominar rápidamente los portales del mundo.

Pogacar habría elegido bajarse de la cita olímpica enojado porque su pareja, la ciclista Urska Zigart, no fue citada para el seleccionado olímpico esloveno. “Urska Zigart, pareja de Pogacar, autora de un contundente doblete en el Campeonato de Eslovenia, no fue seleccionada para los Juegos Olímpicos de 2024, lo que provocó el enfado de su prometido”, informó el periódico francés L’Equipe.

Oficialmente, el equipo esloveno sólo aclaró que se trata de una decisión vinculada al cansancio. “El seleccionador del equipo masculino de ciclismo ha revelado los nombres de los corredores que competirán en los Juegos Olímpicos de este año en París. Lamentablemente, Tadej Pogacar no estará entre ellos, ya que ha cancelado su participación debido a la fatiga. Le sustituirá su compañero de equipo Domen Novak. Le deseamos lo mejor a Domen. Enhorabuena de nuevo al ganador del Tour de France por su tercera victoria en la carrera ciclista más prestigiosa del mundo, y esperamos que descanse bien y se prepare para sus próximas actuaciones”, detalló el Team Eslovenia en sus redes sociales para informar la baja.

El último domingo, apenas se coronó ganador del Tour de France por tercera vez, había evitado tocar el tema: “No quiero hablar de los Juegos Olímpicos”, señaló, según reprodujo el Le Parisien. “Quiero descansar con mis seres queridos y también disfrutar de mi casa, he estado mucho fuera esta temporada”, agregó entonces sin dar demasiados detalles.

El festejo de Tadej Pogacar con Urska Zigart tras ganar el Tour de France (Foto: Reuters/Laurent Cipriani)

El Team Eslovenia mencionó que habrá 90 deportistas que pelearan por medallas en 17 ramas deportivas diferentes, con la delegación olímpica “más grande hasta el momento” para ese país. Sin embargo, no tendrán a su estrella. Mientras algunos portales sugieren que la motivación del ciclista es la ausencia de su pareja, el diario español Relevo lo afirmó sin rodeos al plantear que Pogacar plantó a su país “como protesta”. Y detallaron: “La ausencia no gustó nada al ciclista esloveno, que, cuando se enteró de la lista de su país para los Juegos Olímpicos, aseguró que si Zigart no iba a París, él tampoco. La Federación Eslovena de Ciclismo habló con el campeón del Tour de Francia para que lo pensara con calma, pero la decisión ya estaba tomada”.

En declaraciones recientes que replicó el medio de su país Vecer, Pogacar afirmó: “Estoy muy cansado, gracias por preocuparse. Quiero ver a mi familia, estar con Urska, recargar las pilas, porque los últimos cuatro meses han sido a tope sólo para el Giro y el Tour”.

Sin embargo, el detrás de escena de esta determinación bien parece estar asociado a su pareja y al escándalo que se generó por su ausencia en el equipo olímpico femenino. Urska habló sobre el tema la semana pasada, durante una entrevista con el medio de su país 24UR: “He expresado mi desacuerdo en las redes sociales. Pero rápidamente acepté la situación. Mi intención no era el drama. Nunca. Y no lo veo. Creo que todos los deportes tienen sus problemas, y estos suelen surgir cuando se trata de la designación de equipos o candidatos para una competición como los Juegos Olímpicos”.

Al mismo tiempo que reconoció que Tadej buscó defenderla tras quedar fuera de la cita: “En cuanto se puso en contacto conmigo para publicar algo, le dije que no. Le señalé que era mi batalla, y su respuesta fue: ‘¡Por quién voy a luchar si no es por ti!’. Estaba tan decepcionado como yo por cómo se había desarrollado la situación”. Los medios eslovenos destacan que Urska es una de las mejores exponentes, por lo que esta ausencia despertó polémica en el país.

Tadej Pogacar y Urska Zigart se comprometieron en 2021

De todos modos, parece no haberle hecho caso por entonces ya que el medio MundoDeportivo replicó un posteo de Pogacar cuando se conoció esa noticia: “Wow, muy decepcionado. Urska Zigart, doble Campeona de Eslovenia y la mejor corredora eslovena del mundo no ha sido seleccionada para los Juegos Olímpicos....”.

Mientras el escándalo crece, el ciclista decidió emitir un comunicado en sus redes sociales a horas del inicio de París 2024 para bajar las tensiones: “Después de unos meses intensos, voy a descansar un poco y prepararme para los Campeonatos del Mundo, donde espero volver a vestir con orgullo los colores de Eslovenia. Sólo quiero desear mucha suerte a Domen Novak, que ocupará mi puesto en París, y a todos los demás atletas que acudirán a los Juegos Olímpicos. Les deseo lo mejor”.

Pogacar tras ganar en Francia (Foto: Reuters/Stephane Mahe)