El particular entrenamiento en el bosque al que se sometió Erling Haaland por consejo de su padre: “No tuve elección”

Haaland entrenamiento

Este verano europeo ha sido un tanto atípico para Erling Haaland, el joven delantero de 23 años del Manchester City, quien ha disfrutado de una pausa prolongada debido a la ausencia de Noruega en la Eurocopa 2024 (quedó fuera de la pelea por el repechaje) que se celebró en Alemania y que coronó a la selección española.

Tras una temporada en la que ayudó al equipo de los ciudadanos a conseguir su cuarto título doméstico consecutivo, el ex Borussia Dortmund ha tenido la oportunidad de descansar y recuperar fuerzas, algo esencial para afrontar los desafíos de la próxima temporada.

Durante el receso, Haaland no solo se ha dedicado a descansar, sino que también ha recurrido a métodos de entrenamiento poco convencionales para mantenerse en forma. Inspirado por su padre, el exdefensor del City y Leeds United Alf-Inge Haaland, el delantero ha optado por un régimen de ejercicios que muchos podrían considerar de la “vieja escuela”.

En un video compartido tanto en su página X e Instagram como en las redes sociales del Manchester City, Haaland reveló algunos de los métodos que ha estado utilizando para mantenerse fuerte. “Cortar bosques en las montañas es lo más Erling Haaland que he escuchado”, comentó su cámara en el clip, haciendo alusión a una de las actividades que ha estado realizando el futbolista.

Haaland se prepara para volver a la competencia (Reuters)

Haaland mismo confirmó que estas actividades no fueron enteramente voluntarias: “Mi padre me obligó, no tuve elección”, afirmó. Estas declaraciones, sumadas a las imágenes del delantero cortando leña al estilo de Sylvester Stallone en ‘Rocky IV’, han captado la atención de los fanáticos del fútbol. Diversos seguidores no tardaron en expresar sus opiniones en redes sociales. Entre los comentarios, se destacaron frases como “Haaland es una raza diferente” y “Los verdaderos padres obligan a sus hijos a realizar tareas de jardinería”. Otros usuarios calificaron a su padre como “un verdadero vikingo”.

Además del esfuerzo físico, Haaland ha combinado sus intensos entrenamientos con momentos de calma y meditación junto a ríos. Este equilibrio le ha permitido mantener no solo su forma física sino también un estado mental óptimo para enfrentar los futuros desafíos. El Manchester City confía en que estos métodos poco ortodoxos fortalecerán aún más al delantero noruego y le permitirán empezar la nueva temporada al máximo rendimiento.

En la temporada pasada, Haaland demostró ser una pieza fundamental para el City, anotando 38 goles en 45 apariciones y proporcionando seis asistencias. Aunque estos números ya son impresionantes, palidecen en comparación con su temporada de debut en el Etihad Stadium, donde logró marcar 52 goles y dar nueve asistencias. La consistencia de Haaland y su capacidad para adaptarse y superar expectativas han consolidado su posición como uno de los delanteros más temidos y respetados del fútbol mundial.

El descanso estival y el peculiar régimen de entrenamiento de Haaland reflejaron su dedicación y compromiso hacia su carrera y su equipo. El City y sus aficionados esperan que esta preparación se traduzca en una nueva temporada llena de éxitos y logros tanto a nivel individual como colectivo.