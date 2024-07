Una revista inglesa publicó un ranking de los clubes más grandes de Sudamérica con Boca y River peleando el primer lugar

Boca y River, los más grandes de Sudamérica según la revista inglesa Four Four Two

La revista inglesa Four Four Two publicó un ranking con los 33 mejores clubes de Sudamérica según su visión y fueron los dos más populares de Argentina los que lo dominaron. Boca Juniors y River Plate se antepusieron a los otros grandes del fútbol nacional, pero también a todos los poderosos brasileños. Sin embargo, uno de los dos lideró la nómina: el Xeneize dejó al Millonario en el segundo puesto.

“Con sede en el corazón del folklórico barrio de La Boca en Buenos Aires, Boca Juniors es el club de fútbol más grande y popular de Argentina. Boca juega en el emblemático estadio de la Bombonera. Sede del gran Diego Maradona durante un breve período a principios de los años 80 y nuevamente al final de su carrera, Boca ha ganado más de 70 títulos, incluidas seis Copas Libertadores”, fue la descripción del editor Ben Hayward en el artículo.

Por su parte, sobre la entidad de Núñez remarcó: “River Plate es el segundo club más popular de Argentina después de su feroz rival Boca Juniors y el más exitoso en términos de títulos nacionales. El River, cuatro veces campeón de la Copa Libertadores, juega sus partidos de local en el Estadio Monumental, que ahora es el estadio más grande de Sudamérica tras la remodelación del Maracaná de Río. También fue escenario de la final de la Copa Mundial de Argentina en 1978 y ha sido el hogar de algunas leyendas del fútbol sudamericano, entre ellos Alfredo Di Stefano, Omar Sivori, Daniel Passarella y Enzo Francescoli”.

El Xeneize es el club más grande del continente sudamericano para el medio británico (Foto Baires)

El podrio fue completado por Flamengo, al que lo siguieron otros brasileños como Corinthians, San Pablo, Palmeiras y Santos. En el octavo lugar apareció Independiente de Avellaneda, el otro argentino que se anotó dentro del Top 10 en el que también fueron incluidos los uruguayos Peñarol y Nacional. ¿Los otros clubes nacionales considerados en este ranking? Racing (11°), San Lorenzo (13°), Estudiantes (18°), Newell’s (27°), Rosario Central (28°) y Vélez (30°).

Brasil fue el país que más equipos aportó con un total de 12. Se añadieron Vasco da Gama (12°), Cruzeiro (15°), Gremio (19°), Inter (20°), Fluminense (23°), Atlético Mineiro (25°) y Botafogo (26°). En tanto, fueron contemplados tres colombianos (Atlético Nacional 17°, Millonarios 21° y América de Cali 31°), dos chilenos (Colo Colo 14° y Universidad de Chile 32°), dos peruanos (Alianza Lima 16° y Universitario 29°), un ecuatoriano (Barcelona de Guayaquil 22°), un paraguayo (Olimpia 24°) y un venezolano (Caracas 33°).

EL RANKING DE CLUBES MÁS GRANDES (FOUR FOUR TWO)

1. Boca Juniors

2. River Plate

3. Flamengo

4. Corinthians

5. San Pablo

6. Palmeiras

7. Santos

8. Independiente

9. Peñarol

10. Nacional de Montevideo

11. Racing Club de Avellaneda

12. Vasco da Gama

13. San Lorenzo

14. Colo Colo

15. Cruzeiro

16. Alianza Lima

17. Atlético Nacional de Colombia

18. Estudiantes de La Plata

19. Gremio de Porto Alegre

20. Inter de Porto Alegre

21. Millonarios de Colombia

22. Barcelona de Ecuador

23. Fluminense

24. Olimpia

25. Atlético Mineiro

26. Botafogo

27. Newell’s

28. Rosario Central

29. Universitario de Perú

30. Vélez Sársfield

31. América de Cali

32. Universidad de Chile

33. Caracas