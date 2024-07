11 frases de Julio Vaccari tras la caída de Independiente: del “olor a sangre” por las inhibiciones a por qué terminó “enojado conmigo mismo”

Este jueves Independiente perdió 3-1 ante Instituto en Córdoba en la reanudación de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro por la sexta fecha marcó el debut de Julio Vaccari como entrenador del Rojo, quien luego del encuentro analizó la derrota ante La Gloria, que se impuso con autoridad ante el equipo de Avellaneda.

“No nos pudimos rebelar a los goles y eso es lo que más nos costó. Poder reponernos a los actitudinal en situaciones adversas”, dijo el director técnico en conferencia de prensa.

Luego fue consultado por los refuerzos que aún no puede usar por las inhibiciones y respondió algunas preguntas al respecto. “Perdimos jugadores importantes como Isla (Mauricio) y Costa (Ayrton). Uno necesita trabajar para que las cosas se puedan plasmar en el campo y por eso necesitamos que puedan venir cuanto antes los refuerzos”, aseguró.

Sobre qué le dicen los dirigentes del tema, aseguró que “es una incertidumbre saber cuándo se van a poder levantar las inhibiciones. Probablemente sea en el corto plazo, pero no sabemos si será este día o el otro”. También habló sobre nuevas posibles incorporaciones: “En cuanto a Loyola (Felipe) y Vera (Federico) son dos jugadores que me interesaba mucho que puedan estar”.

Además, explicó que “cuando yo venía a Independiente sabía que había olor a sangre por las inhibiciones”. Sobre el tema concluyó que “no sé cuánto tiempo nos va a llevar. Lo importante es que quienes llegaron puedan sumarse cuanto antes para que puedan acostumbrarse a nuestra forma de trabajo”.

Independiente no tuvo un solo tiro al arco en el segundo tiempo e Instituto mantuvo su superioridad al margen de no poder convertir un cuarto tanto. En cuanto al funcionamiento del equipo, añadió que “nos faltó mejorar la velocidad de circulación del balón, pases progresivos con velocidad. Eso fue lo que más nos costó desde lo futbolístico”.

Admitió que “me voy enojado conmigo. Siempre que no se puede plasmar lo que uno trabajó me enoja mucho y me da mucha bronca conmigo. Solo hay una forma para corregirlo, que es mucho trabajo”. Y rescató que “me llevo poco de positivo. Estoy dolido porque no conseguimos lo que venimos a buscar. Nos falta mucho trabajo y esfuerzo”.

Vaccari sabe que la gente pide resultados y el martes próximo ante Barracas Central tendrá su primer partido como local de forma oficial por la séptima jornada de la Liga Profesional. “Es muy difícil porque estamos en una sociedad donde no hay paciencia en la calle y no hay paciencia en ninguno de los aspectos de la vida cotidiana. No le pido al público paciencia. Lo único que le puedo transmitir al hincha de Independiente es que se va a encontrar con alguien trabaja”, asevero. “Sí le pido paciencia con los chicos jóvenes y que están haciendo sus primeras armas, porque todo juvenil lo necesita para hacer las primeras armas”, esgrimió.

Luego de esta segunda caída en el campeonato, Independiente marcha en el 19º puesto entre 28 equipos. En la próxima fecha recibirá al Guapo el martes, desde las 21.