Los detalles del perímetro de seguridad para la inauguración de los Juegos Olímpicos: así funciona el QR que deben obtener hasta los vecinos

La registraciónr para obtener el código QR ya comenzó (REUTERS/Marko Djurica)

Los aficionados ya pueden inscribirse para obtener el código QR que se requerirá para acceder al perímetro de seguridad durante la preparación de los Juegos Olímpicos de París 2024, similar al utilizado por los franceses durante la pandemia de COVID-19. Desde el 18 hasta el 26 de julio, nadie podrá moverse sin este código, ni siquiera a pie, por la zona del río Sena, donde se llevará a cabo la ceremonia inaugural.

El QR se podrá obtener en el sitio oficial, ya que incluso los vehículos estarán prohibidos en las zonas roja y azul de la ciudad. Nadie podrá visitar a su médico, amigos, peluquero o dentista sin un pase en la zona gris. “Para garantizar la seguridad de la ceremonia inaugural, se necesitarán códigos QR del 18 al 26 de julio para moverse, incluso a pie, por el Sena”, explicó Laurent Núñez, prefecto de policía, el viernes.

Como parte de los Juegos Olímpicos de París, tanto residentes como visitantes deben obtener el código QR necesario para cruzar ciertos perímetros de seguridad. La plataforma para obtener este pase se puso en línea el viernes y las inscripciones están abiertas desde este lunes. Los interesados deben registrarse y proporcionar una razón válida para estar cerca del río Sena durante este periodo.

Además del periodo preolímpico y la ceremonia inaugural, también se necesitarán códigos QR para moverse en vehículo motorizado en los perímetros rojos, cerca de las sedes olímpicas. “Los peatones podrán circular sin código QR en los perímetros rojos”, insistió el prefecto de policía.

Aunque las autorizaciones para vehículos motorizados en el perímetro rojo se concederán rápidamente, según Núñez, las exenciones para la ceremonia y la semana anterior pueden tardar más debido a una investigación administrativa por razones de “seguridad nacional”. Los solicitantes del QR para la ceremonia serán sometidos a un “control de seguridad” para comparar su perfil con los archivos de inteligencia, explicó el ministro del interior Gérald Darmanin.

Policía francés ayudando a turista (REUTERS/Kevin Coombs)

El código QR será indispensable en el área de seguridad de Silt (Seguridad Interior y Lucha contra el Terrorismo). Esta zona incluye las orillas del Sena, desde el puente de Austerlitz hasta el puente de Iéna, cerca del Trocadero. También abarca los jardines de las Tullerías, la Île de la Cité y la Île Saint-Louis, así como las estaciones de tren Gare de St Lazare y Gare de Lyon. Después de la ceremonia de apertura y con el inicio de los eventos, el perímetro se reducirá a los alrededores de las sedes olímpicas. Se ha implementado un sistema de colores: gris, negro, rojo y azul.

El sitio web de la jefatura de policía de París explica que en las zonas gris y negra solo se permite la entrada a personas con boletos o acreditaciones, mientras que en la zona roja está prohibido el acceso de vehículos motorizados sin una exención con código QR. Las solicitudes para obtener estos “pases” se realizarán en una segunda etapa. El perímetro rojo es una zona protegida donde el acceso motorizado está prohibido, salvo excepciones específicas. Sin embargo, el acceso para peatones, bicicletas y scooters sigue siendo posible sin necesidad de un código QR.

Durante las competiciones en ruta, se prohibirá el tráfico de bicicletas y peatones en el recorrido, y se interrumpirá cerca de los trayectos. Aunque se permitirá la circulación por las aceras, se establecerán puntos de cruce para atravesar las pistas de competición a pie, en bicicleta y en patineta. Estos puntos estarán abiertos en horarios específicos y puede ser necesario esperar unos minutos dependiendo de la cantidad de personas y el desarrollo de la carrera.

Todos deberán tener un código QR para acceder al perímetro de Silt, una zona de protección antiterrorista. Para los residentes locales y sus invitados, servicios de emergencia, comerciantes, empleados, repartidores, clientes, y turistas, el pase es esencial y será verificado por la policía. Los socorristas en situaciones de emergencia particular, que no estén registrados previamente, podrán acceder por decisión de la policía y bajo escolta. Las personas con una entrada para la ceremonia o una acreditación de París 2024 no necesitarán este pase, solo un documento de identidad.

¿Qué hacer si no se puede acceder a la plataforma?

En caso de dificultades, es posible solicitar un “pase de juegos” en el ayuntamiento del distrito. Además, la Prefectura de Policía aclara que el QR se puede presentar en formato físico si el teléfono se queda sin batería.

Los propietarios de restaurantes y hoteles están preocupados por cómo podrán sus proveedores llegar sin retrasos. Para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, los profesionales que necesiten acceder a la zona azul pueden obtener un QR a través de la plataforma CirQliz, principalmente para proveedores de alimentos, restaurantes y hoteles. En este caso, el QR será válido para todos los juegos, con una declaración diaria por vehículo.

Organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos es un reto enorme, especialmente cuando Francia está en “alerta de urgencia por atentado” y se esperan 15 millones de turistas. Los parisinos prefieren salir de la ciudad en verano, irse de vacaciones y, si pueden, alquilar sus apartamentos a precios elevados. Las empresas están animando a todos a optar por el teletrabajo.