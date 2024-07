Gerardo Martino se refirió a la lesión que sufrió Lionel Messi: “Será evaluado semana a semana”

Gerardo Martino se refirió a la lesión de Lionel Messi

Pese a llegar diezmado a este compromiso (no contaron con Lionel Messi, Sergio Busquets, Nicolás Freire y Facundo Farías, entre otros), Inter Miami dio una muestra de carácter para imponerse por 3-1 ante Toronto FC en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, lo que le permitió recuperar la cima de la Conferencia Este gracias a la derrota del Cincinnati FC (en su anterior presentación lo goleó por 6-1) ante Chicago Fire.

Una vez finalizado el partido, el director técnico argentino Gerardo Martino brindó una conferencia de prensa y uno de los temas principales fue el estado de salud de Lionel Messi, quien estuvo presente en uno de los palcos observando de cerca a sus compañeros de equipo. El capitán de las Garzas ingresó rengueando y utilizando una bota en el tobillo afectado.

“Leo, como ustedes ya saben, salió el parte médico del club y la información es esa. Respecto a los tiempos, seguramente será evaluado semana a semana. Y vamos a ir viendo cómo justamente es su recuperación sin correr ningún tipo de riesgo”, remarcó el Tata al inicio de la rueda de prensa.

Luego, al ser consultado sobre si la situación de la Pulga no es tan mala como se preveía, el ex entrenador de la selección de Argentina y de Chile, afirmó: “Sobre Leo ya no quiero hacer ningún tipo de especulaciones sobre el futuro porque eso lo van a manejar los médicos con él. El parte médico que nosotros queríamos que salga de parte del club, y justamente del staff médico, salió; y vamos a ir viendo cómo es. Hacer yo una especulación desde mi lugar de entrenador no estaría bien porque podría decir cualquier cosa”.

Lionel Messi fue a ver a sus compañeros en Inter Miami con una bota

Vale recordar que el parte médico del Inter Miami especificó que “tras una evaluación médica, se ha determinado que Leo Messi ha sufrido una lesión en los ligamentos del tobillo de su pierna derecha. La disponibilidad del capitán vendrá marcada por revisiones periódicas y por el desarrollo de su recuperación”. Messi, no deberá ser operado, y la estimación inicial sugiere que estará entre un mes y seis semanas fuera de las canchas. La lesión, que afecta principalmente el ligamento interno, genera una inestabilidad en la pisada.

De esta manera, el rosarino se perderá algunas presentaciones en la Major League Soccer y no podrá estar en el campo de juego en los primeros partidos de la Leagues Cup, competencia en la que buscarán retener el título. Los de Fort Lauderdale comparten zona con dos equipos mexicanos: Puebla y Tigres.

Tras 24 partidos, Inter Miami ahora lidera nuevamente la Conferencia Este con 50 puntos, dos más que Cincinnati FC, su más inmediato perseguidor. Luego aparecen algo más relegados Columbus Crew (43), New York RB (38) y New York FC (36). El sábado volverán a tener acción como local, cuando reciban a Chicago Fire, elenco que deambula por la parte baja de la tabla de posiciones.

En lo que respecta al triunfo contra Toronto FC, Gerardo Martino brindó unas líneas sobre Federico Redondo, la gran figura del encuentro al aportar dos goles y una asistencia en el tanto del paraguayo Diego Gómez. “La intención nuestra es que participe en la elaboración de juego al lado del contención y que después tenga responsabilidades de ofensiva porque tiene muchas capacidades como para poder llegar al área. Tiene buena estatura, tiene juego aéreo. Evidentemente él ha jugado durante mucho tiempo como volante de contención, y estando de volante por derecha pretendemos que tenga una mayor participación en el juego ofensivo del equipo, pero que también nos equilibre al lado del volante central; y creo que hoy, sobre todo en el segundo tiempo, lo hizo muy bien”.