La Justicia de España condenó a un fanático que realizó ataques racistas contra Vinicius Jr. y Rüdiger

Vinicius Jr. fue objeto de ataques racistas en la web (Foto: EFE/ Fernando Alvarado)

El Real Madrid emitió un comunicado este miércoles informando que se condenó a ocho meses de prisión a una persona que emitió distintos ataques racistas a los futbolistas Vinicius Jr. y Antonio Rüdiger en el foro virtual de un reconocido medio español.

“El Juzgado de Instrucción n.º 5 de Parla ha dictado hoy sentencia condenatoria en conformidad contra una persona que, actuando bajo diversos pseudónimos en el foro de la edición digital del diario Marca, dirigió graves ataques e insultos racistas contra nuestros jugadores Vinicius Junior y Antonio Rüdiger”, señaló el club Merengue en el informe que difundió en su sitio web.

El comunicado detalla que “el acusado ha sido declarado culpable, en concreto, de dos delitos contra la integridad moral cometidos contra Vinicius Junior y Antonio Rüdiger, agravados ambos por haber actuado con motivaciones racistas y, en el caso de Antonio Rüdiger, despreciando también su religión”.

La sentencia estipula que “el juzgado ha decretado la pena de ocho meses de prisión contra el acusado y a no participar en el citado foro durante 20 meses”. Pero al mismo tiempo aclararon que ese castigo podrá ser saneado si se somete a una capacitación: “La suspensión de la pena de privación de libertad ha quedado supeditada a que el acusado participe en un programa de igualdad de trato y no discriminación”.

El comunicado resalta que “se trata de la segunda condena penal por los insultos racistas recibidos por jugadores del Real Madrid, que en este caso y, por primera vez, ha sancionado los intolerables ataques de esta naturaleza que también se producen en foros digitales y en redes sociales”.

El Real Madrid, que ejerció junto a Vinicius Junior la acusación particular en el procedimiento, expresa su continuo compromiso: “Seguirá trabajando para proteger los valores de nuestro club y erradicar cualquier comportamiento racista en el mundo del fútbol y del deporte”.

Finalmente, el club muestra su agradecimiento: “El Real Madrid, por último, agradece la colaboración ciudadana mostrada por el aficionado que, al detectar en el foro del diario Marca los insultos objeto de condena, los puso en conocimiento de las autoridades y de nuestro club”.

En el caso de Rüdiger también despreció su religión (Foto: Reuters/Carl Recine)

El citado diario español, tras conocerse la condena, también emitió una “carta de disculpas y arrepentimiento” dirigida al delantero brasileño y el defensor alemán. “Los insultos y el racismo no salen gratis en las redes sociales o en los foros de los medios de comunicación. Los usuarios “Panfleto_del_gobierno”, “Podemitas_Vs_Jabón_y_Champú” y “Adolf_Was_Right” de la web de MARCA quieren expresar a través de esta carta sus disculpas a los jugadores del Real Madrid, Vinicius Jr y Antonio Rüdiger, por los comentarios vertidos contra dichos futbolistas”, indició el texto que se publicó..

“Quiero con esta publicación, de forma expresa e incondicionada, pedir disculpas por los mensajes de contenido racista, insultantes y gravemente atentatorios de la integridad moral de los jugadores del Real Madrid CF, Vinicius Junior y Antonio Rüdiger, mensajes que a través de los usuarios ‘Panfleto_del_gobierno’, ‘Podemitas_vs_Jabón_y_Champú’ y ‘Adolf_was_Right’ difundí a través del foro de la edición digital del diario Marca en la primera parte del año 2023, de los que me arrepiento y avergüenzo, y por lo que mi propósito es aceptar judicialmente mi responsabilidad penal”, señaló el condenado en el portal digital de Marca.

“Mis sinceras disculpas van dirigidas, muy en particular, hacia el jugador del Real Madrid CF Vinicius Junior -también hacia Antonio Rüdiger- y hacia el resto de jugadores, aficionados y demás personas que al leer mis publicaciones se sintieron denigrados y ofendidos. Quiero también reconocer a la persona que denunció mis comentarios, al Real Madrid CF, y a la Fiscalía de Odio su esfuerzo por erradicar actitudes que en nada aportan al deporte y la convivencia. Nada puede justificar palabras, gestos y actitudes hostiles hacia alguien por el color de su piel. La experiencia que he vivido me ha servido para comprender que la afición al fútbol debe ser siempre compatible con el respeto, la concordia y la deportividad con los jugadores y los seguidores del resto de clubes. Animo a todos los aficionados a que mi vivencia sirva, tal y como deseo, para desterrar del fútbol cualquier vestigio de racismo e intolerancia”, señaló.