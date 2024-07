Gustavo Alfaro, cerca de cambiar de selección: el combinado sudamericano que está dispuesto a pagar su cláusula de salida

Costa Rica empató con Brasil en el debut de la Copa América (California, EE.UU.). EFE/Caroline Brehman

A pesar de la prematura eliminación en el Grupo D, la producción de Costa Rica en la Copa América ha dejado buenas sensaciones. El histórico empate ante Brasil en el debut no se opacó por la dolorosa derrota ante Colombia por 3 a 0. Y si bien el triunfo contra Paraguay por 2 a 1 no alcanzó para dar el batacazo, el combinado de Gustavo Alfaro ha llamado la atención de los rivales en el certamen continental.

Es por ello que el entrenador argentino con pasado en Boca Juniors, Gimnasia de La Plata, Arsenal de Sarandí y Ecuador, entre otros equipos, fue tentado por las autoridades del combinado paraguayo para que asuma el cargo que dejó vacante Daniel Garnero. Inicialmente, todo indicaba que Lechuga continuaría al frente del representativo tico, con el que tiene contrato hasta mediados de 2026. Sin embargo, en Asunción y Luque surgieron algunos rumores que vinculan al estratega con la Albirroja.

En las últimas horas, diversos medios paraguayos han informado que Alfaro ya habría acordado convertirse en el nuevo director técnico de su selección. Incluso aguardan por el anuncio oficial que teóricamente se realizaría en los próximos días. Es que la prensa asegura que el DT de 61 años firmará su vínculo hasta el próximo Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Para poder contar con Alfaro, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) deberá pagar una compensación económica a Costa Rica, ya que el contrato del técnico argentino incluye una cláusula de salida de 600.000 dólares. Hasta ahora, todo parece indicar que las negociaciones están encaminadas, aunque se espera una confirmación oficial por parte de la entidad guaraní.

En contrapartida, desde el país que disputa competencias en la Concacaf han manifestado su preocupación por la posible salida de su líder. “Nos esta tomando por sorpresa lo que está pasando hoy en Paraguay. Don Gustavo tiene un contrato vigente hasta el 2026 y estamos enfocados en eso”, declaró el vicepresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Sergio Hidalgo. Además, el directivo aseguró que al entrenador “le gusta mucho el país” y que “está muy contento con la labor que se hizo en la Copa América”.

El funcionario insistió en que el interés de Paraguay por Alfaro y una eventual salida del entrenador “no es un tema que esté en la mesa del Comité Ejecutivo” de la FCRF, aunque reconoció que en el contrato hay una cláusula de rescisión que funciona en ambas vías: si el entrenador quiere marcharse y si la FCRF lo despide. “No podemos referirnos porque no tenemos nada. Lo que sabemos es que Gustavo está muy cómodo y muy contento en el país”, apuntó.

Hidalgo dijo también que es “positivo” que otras selecciones se interesen en el entrenador porque eso demuestra que “el Comité Ejecutivo acertó en la decisión de no solo traer a Gustavo Alfaro, sino también a un cuerpo técnico de esta altura que es el que se merece Costa Rica.

Por su parte, Osael Maroto, presidente de la entidad, comentó recientemente que no ha recibido ningún contacto formal respecto a Alfaro: “Nadie nos ha llamado por el profesor Gustavo Alfaro. Cuando nos llegue algo formal, lo revisaremos y tendremos una posición”. El DT fue presentado en noviembre del año pasado y desde entonces, ha dirigido 11 partidos al frente del equipo, logrando cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas.

El entrenador viene de clasificar y dirigir a Ecuador en el Mundial de Qatar, y anteriormente forjó su carrera en el fútbol argentino al mando de equipos como Boca Juniors, Huracán, Gimnasia y Esgrima de la Plata, Tigre, Arsenal, Rosario Central, San Lorenzo, entre otros. En su palmarés figura el título de la Copa Suramericana del 2007 y el Clausura del 2012 con el elenco de Sarandí; la Superliga del2020 y la Supercopa 2019 con el Xeneize.