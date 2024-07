El mensaje de Paulo Dybala tras el bicampeonato de la selección argentina en la Copa América

Paulo Dybala no fue citado para la Copa América (Foto: Télam)

Paulo Dybala se pronunció tras el bicampeonato de la selección argentina en la Copa América, lograda al vencer a Colombia 1-0 con gol de Lautaro Martínez en el Hard Rock Stadium de Miami. El delantero de la Roma compartió a través de sus redes sociales: “Qué hermoso volver a ver a este grupo levantar un trofeo”.

Dybala, de 30 años, fue uno de los jugadores que el técnico Lionel Scaloni dejó fuera de la lista de 26 convocados para el torneo en Estados Unidos. La ausencia de La Joya es notable, considerando su destacada participación en el equipo italiano en la última temporada pero principalmente a lo largo de todo el proceso reciente en la Albiceleste.

Tras la victoria, Scaloni se había referido emotivamente a Dybala y otros jugadores no convocados durante la conferencia de prensa posterior a la celebración: “No me gusta hablar solo de él (por Messi) porque al final todos los que han venido hoy, incluso los que no han venido... Tipo, llámese Paulo Dybala, que para mí ha sido un tipo recontra especial y no haberlo traído me parte el corazón. Propio por pensar en el bien del equipo”. Scaloni añadió: “Si hablo solo de Leo (Messi) en este caso me estaría equivocando porque los queremos a todos de una manera especial”.

El mensaje de Dybala

El técnico continuó expresando la difícil situación de dejar fuera a jugadores tan cercanos: “Se me viene a la mente Paulo como otros chicos que no han estado y que cuando hemos tomado la decisión de no traerlos, es lo peor que nos puede pasar, porque somos muy cercanos a ellos y es un problema que tenemos en el cuerpo técnico”.

Scaloni concluyó destacando el impacto de todos los jugadores en el equipo: “Tanto Leo como los otros chicos para nosotros, para nuestras vidas, van a significar muchísimo porque nos han cambiado la alegría, la cara en estos últimos años. Entonces cómo no acordarse dentro de diez años, que siempre se los decimos, dentro de diez años nos vamos a juntar los campeones del mundo, los campeones de Copa y vamos a comer un asado y nos vamos a acordar de estos momentos”.

Hay que recordar que apenas se confirmó que no viajaría a Estados Unidos con el plantel, la Joya había compartido un posteo en sus redes sociales mostrando el premio al mejor jugador del torneo italiano que recibió en febrero (2024), abril (2024) y noviembre (2024), que rápidamente fue interpretado como un mensaje entre líneas por la determinación del cuerpo técnico. Días más tarde, en una nota con el medio The Athletic, decidió expresarse sobre el tema: “Sentí que había hecho cosas buenas este año”.

“Confiaba en entrar en la convocatoria, así que fue un golpe muy duro de soportar para mí, porque formar parte de la selección es una de las mejores cosas de la historia. Pero también entiendo que para nuestro seleccionador es difícil elegir. Tenemos tantos buenos jugadores en equipos de toda Europa y él tiene que elegir a 26. Respeto su decisión. Siempre se lo he dicho. Tengo una gran relación con él y sin duda ha elegido lo mejor para el equipo”, agregó.

El mensaje de Scaloni a Dybala

El futbolista que inició su ciclo como albiceleste en el 2017 disputó el Mundial de Rusia 2018, la Copa América 2019, la Finalíssima 2022 contra Italia y el Mundial de Qatar 2022, además de diversos amistosos y Eliminatorias. ¿El detalle? Tampoco estuvo involucrado en el plantel que ganó la Copa América 2021 en Brasil, golpeado por entonces por diversas lesiones en la rodilla que le habían impedido llegar en buen nivel a la cita.

La diferencia es que en esta última temporada fue una una de las figuras de la Serie A de Italia con la camiseta de Roma: fue el máximo asistidor del certamen italiano con 9 pases gol y quedó sexto entre los máximos artilleros con sus 13 gritos en 28 juegos. Su equipo quedó sexto en la tabla local (con el boleto a Europa League) y perdió en semifinales de la Europa League contra el Bayer Leverkusen, que terminaría siendo el subcampeón.