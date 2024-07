El cruce de Maluma con fanáticos de Argentina tras la derrota de Colombia en la final de la Copa América que se hizo viral

Maluma se peleó con aficionados argentinos

La Selección Argentina se coronó como campeona de la Copa América tras vencer 1-0 a Colombia en tiempo extra, en un emocionante partido disputado en el Hard Rock Stadium de Miami. Sin embargo, la celebración albiceleste fue testigo de un episodio controvertido protagonizado por el cantante colombiano Maluma, quien se encontraba presente en uno de los palcos de las tribunas.

Las cámaras captaron en múltiples ocasiones al artista de Medellín, quien vivió el partido con notable intensidad. La situación escaló a tal punto que tras el final del encuentro terminó intercambiando insultos con hinchas argentinos desde su palco.

En un video que se difundió rápidamente por las redes sociales, se pudo ver al cantante insultando fervientemente a los aficionados argentinos que festejaban, y le respondían con gestos burlones, lo que incrementó la ira del músico. En un momento del enfrentamiento, Maluma se paró en la ventana de su ubicación e hizo gestos provocativos mientras sus amigos intentaban calmarlo.

Durante todo el encuentro, Maluma acaparó la atención y fue enfocado por las cámaras de la transmisión del evento en varias ocasiones por el ambiente festivo que se vivía en su palco, donde estaba acompañado de Karol G, Feid, Ryan Castro y el futbolista Daniel Muñoz, que se perdió la final tras ser expulsado en el partido anterior frente a Uruguay. La felicidad colombiana, sin embargo, se vio truncada por el resultado final.

Maluma se divirtió en la previa al inicio del partido (AFP)

Antes del partido, mientras en los accesos al estadio se producían incidentes entre hinchas y la Policía, en el palco de Maluma se vivía un ambiente festivo, con Muñoz y los demás presentes bailando y sonriendo, ignorando lo que ocurría en las inmediaciones.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Un fanático que vio el video comentó: “Maluma se burlaba mientras afuera nenes lloraban, Maluma bailaba y se reía, Maluma presumió 115 minutos (el entretiempo se lo robó Shakira). Ah, pero al final estaba como loco enojado”. Otro usuario bromeó: “Imagínate decir después del partido: ‘Yo me peleé con Maluma’”, mientras que un aficionado colombiano añadió: “Maluma me representa, cualquier que se vio el partido evidencia tremendo robo”.

La creatividad de los usuarios no se quedó atrás, generando variados memes que hicieron referencia a la actitud del cantante durante y después del encuentro.