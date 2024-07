El conmovedor diálogo de Di María con sus hijas tras el título en la Copa América que marcó su despedida de la selección argentina

El emotivo abrazo de Ángel Di María con su esposa y sus hijas

Luego de haber batallado durante años por conseguir un triunfo con la camiseta celeste y blanca, luego de haber lidiado con momentos agridulces, luego de haber superado cuanto escollo que se pusiera en medio del camino; llegó el día en el que Ángel Di María le dijo adiós a la selección argentina. Una despedida que no podía ser mejor, dejando otra copa en las vitrinas de la AFA.

La noche que quedará en el recuerdo para toda su vida comenzó de una manera muy especial: a modo de homenaje de su última vez en un torneo de selecciones, sus hijas, Mía y Pía, ingresaron al campo de juego antes del inicio del partido y le entregaron la pelota al árbitro brasileño Raphael Claus. Antes de que las niñas se retiraran de la cancha, apareció el padre para despedirlas con un emotivo abrazo.

El conmovedor momento se repitió una vez culminada la final, durante la celebración por el nuevo título obtenido. Las niñas bajaron nuevamente al campo y junto a su madre y pareja del futbolista, Jorgelina Cardoso, se dieron un largo abrazo. La escena quedó registrado en un video divulgado por TyC Sports. Los cuatro no pudieron contener las lágrimas y mientras de fondo se escuchaba una ovación hacia él, el extremo de 36 años le dijo a una de sus hijas: “Voy a estar más en casita ahora”.

Fue el sexto título de Fideo con la Albiceleste, sumando el Mundial Sub-20 2007 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos 2008 a las dos Copa América, la Finalíssima y el Mundial de Qatar.

“Estaba escrito, era de esta manera. Lo soñé, por eso dije que era mi último partido, mi última Copa América, soñé que la ganaba, que me retiraba de esta manera. Tengo tantas emociones hermosas en el cuerpo. Como les dije anoche a los chicos, estoy tan agradecido a esta generación. Me dio todo. Me hizo lograr lo que tanto busqué y hoy me voy de esta manera, ¿qué mejor así?”, dijo en el Hard Rock Stadium de Miami.

Copa América 2024 - Argentina Colombia - La palabra de Ángel Di María

Ante las cámaras volvió a recordar la etapa más difícil que le tocó afrontar en la Selección, después de las tres finales consecutivas perdidas. “Parece fácil pero es muy difícil -constató-. Lo sé porque estuve del otro lado. Estuve durante diez, once años luchando. No es fácil llegar a las finales y ganarlas. Se lo dije a los chicos de la anterior camada, porque lo merecían también. Me hubiese gustado ganar una con ellos. Pero seguí insistiendo, seguí peleándola, estos chicos me dieron todo”.

Lionel Scaloni contó que intentó convencerlo para postergar su retiro al menos por un partido más, para que se despidiera ante su público en Argentina. Di María dio detalles de la propuesta que le hizo el entrenador apenas finalizó el encuentro con Colombia. “Me dijo ‘¿uno más?’... Para la gente, para la ovación y le dije lo que dije recién: le gané a Brasil en el Maracaná, gané todo. El bicampeonato acá. Creo que era la mejor forma por como se terminó dando”, explicó Angelito.

“Creo que mejor que esto es imposible”, insistió y ante la pregunta sobre si tenía pensado volver de alguna forma a pesar de su despedida como jugador, dejó una frase que abrió la puerta a un regreso en otro rol: “Le dije que sí quería venía, pero no para jugar. Ya está, era hoy, se dio perfecto. El gol al final, la ovación cuando salí… Noche perfecta”.

Di María con el trofeo de la Copa América en el avión

Fideo salió a falta de cuatro minutos para el cierre del partido y en su lugar ingresó Nicolás Otamendi, otro histórico de la selección argentina. Al retirarse, saludó a los cuatro lados del estadio, desde donde bajaban canciones en su honor. Hasta los colombianos se rindieron ante su leyenda.