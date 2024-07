Sus padres cruzaron el desierto a pie y llegaron a España como refugiados, y él se erigió como una de las figuras del campeón de la Euro: la historia de Nico Williams

Tras un primer tiempo muy disputado y con escasas aproximaciones en ambos arcos, España abrió el marcador en la final ante Inglaterra gracias a una jugada colectiva que definió Nico Williams. Resultó el puntapié inicial de la conquista ibérica, el elenco que mejor jugó a lo largo de la competencia. Y una señal del potencial de sus jóvenes figuras, que hicieron furor durante todo el mes.

Fue en el inicio del complemento, apenas un minuto después de que el juego se reanudara tras el descanso. Lamine Yamal recibió en tres cuartos de campo y encaró en diagonal hacia la zona central, perfilado para su zurda. Marcado entre tres ingleses, el chico de 17 años dio un pase al medio que cruzó el área. Ni Dani Olmo ni sus rivales pudieron conectar el balón y el sector contrario llegó el delantero del Athletic de Bilbao, quien resolvió con un remate cruzado, imposible para Jordan Pickford. El tanto hizo explotar a los 12 mil aficionados españoles en el estadio Olímpico de Berlín.

El talentoso extremo que el último viernes cumplió 22 años es una las máximas figuras del certamen. Siempre volcado en la zona izquierda del ataque, fue clave para desequilibrar constantemente a las defensas rivales. Hizo dos goles, el otro fue ante Georgia en los octavos de final. Además, dio una asistencia.

Surgido de las divisiones inferiores del Athletic -se unió a la cantera en 2013 tras haber pasado por las categorías infantiles del Osasuna-, hizo su debut con la camiseta de la Roja en septiembre de 2022. En esta última temporada jugó 37 partidos y marcó 8 goles. Tiene contrato con el club vasco hasta el 30 de junio de 2027, con una cláusula de 58 millones de euros. Su nombre suena como posible refuerzo de Barcelona. De hecho, el presidente el club culé, Joan Laporta, ha expresado públicamente su interés por contratarlo.

Ante esta situación, el presidente del Athletic, Jon Uriarte, se quejó: “Nico ha estado sometido a un bombardeo de preguntas sobre su futuro sin control. Está concentrado para disputar la Eurocopa con la RFEF (N. de la R.: la Federación española de fútbol), que no ha sabido protegerle”. Por su parte, el jugador dejó de conceder entrevistas personales desde la previa a las semifinales.

La polémica creció a tal punto que su compañero Dani Vivian fue consultado en rueda de prensa y dijo Nico se mantuvo ajeno a la controversia y concentrado en la final.

La historia de Nico Williams

Su nombre completo es Nicholas Williams Arthuer. Nació el 12 de julio de 2002 en la ciudad de Pamplona. Sus padres, Félix Williams y María Comfort Arthuer, son oriundos de Ghana y llegaron como refugiados a territorio español. La pareja se conoció en la década de los 90 y emigró en busca de un futuro mejor. Su idea inicial fue viajar al Reino Unido. Sin embargo, se inclinaron por España por recomendación de un amigo que les dijo que les iba a costar menos dinero, algo que finalmente resultó un engaño. Así, tuvieron que cruzar gran parte del desierto del Sáhara a pie.

La odisea familiar fue revelada a The Guardian por el hermano mayor de Nico, Iñaki (28), con quien el joven comparte equipo en Athletic de Bilbao. La pareja, que no contaban con la documentación correspondiente, fue detenida por la Guardia Civil y estuvo a punto de ser deportada en Melilla, pero fueron ayudados por un abogado de Cáritas.

Nico y su hermano Iñaki Williams: ambos comparten la delantera en el Athletic de Bilbao (EFE/ Luis Tejido)

Los Williams se instalaron en Pamplona, donde María dio a luz a Nico. Como sus padres estaban poco en su casa por cuestiones laborales, Iñaki se encargaba de cuidarlo.

El joven asegura que no consume bebidas alcohólicas, que le gustan mucho los vehículos y que su familia lo guía. En un ping pong de preguntas y respuestas con la cadena COPE, dijo que, de no haber sido futbolista, hubiese estudiado para ser fisioterapeuta. También contó que no puede vivir sin celular, que es muy activo en las redes sociales -calcula que “unas seis horas diarias”- y que se corta el cabello una vez por semana; a los costados, porque las rastas se las hace cada cuatro o cinco meses.

Además, reveló que, tras asistir a la boda de su hermano, le dieron ganas de casarse. Sus cantantes favoritos son Myke Towers y Justin Quiles y el mejor consejo que le dieron fue el siguiente: “No vayas solo, siempre ve acompañado”.