Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se enfrentarán en la final de Wimbledon: hora, TV y todo lo que hay que saber

Alcaraz se medirá a Djokovic en la final de Wimbledon (AP)

Hace un año, Carlos Alcaraz logró una hazaña impresionante al derrotar a Novak Djokovic en la final de Wimbledon, marcando un hito significativo en su carrera. Aquel memorable momento, en el que un brillante resto le concedió el segundo set, permanece fresco en la memoria del tenis mundial. Su audaz decisión de tirar una dejada en el crucial punto con 0-15 y sacando para campeonato, demostró su valentía y habilidades en la cancha. Ese golpe, que finalmente dejó al serbio sin respuesta, otorgó a Alcaraz su primer título de Wimbledon.

Nole no escatimó en elogios para el joven español. “Es impresionante lo que ha conseguido a su edad”, comentó Djokovic, catalogando a Alcaraz como “el mejor de la historia con 21 años”.

Esta victoria, trascendental por el contexto y el oponente, fue la última de Alcaraz frente a Djokovic. Posteriormente, el murciano cayó en la final del Masters 1.000 de Cincinnati, en un partido memorable a tres sets, y en las semifinales de las Finales ATP, donde compitió en condiciones desafiantes, bajo techo y agotado tras una extenuante temporada.

Ahora, Alcaraz ya no es el ‘outsider’ de antes. Ha evolucionado de una prometedora sorpresa a ser uno de los favoritos, no solo por ser el vigente campeón de Wimbledon sino también por su reciente victoria en Roland Garros. Además, los problemas de Djokovic en la rodilla, tras una lesión en el menisco durante los octavos de final del torneo parisino, han añadido incertidumbre a su rendimiento. El serbio se sometió a una cirugía en París el pasado 5 de junio y ha logrado una recuperación notable, manifestando su determinación de no perderse Wimbledon.

“Wimbledon extrae lo mejor de mí y me motiva a jugar lo mejor que pueda”, afirmó Djokovic. Recordó cómo en 2018, tras una operación de codo y un giro en sus resultados, Wimbledon sirvió como el resorte para ganar el US Open y recuperar el número uno mundial.

Para Djokovic, esta edición del torneo es también una oportunidad de venganza. Además, una victoria le permitiría igualar los ocho títulos de Roger Federer en Wimbledon, elevando su cuenta de Grand Slams a 25, uno más que el récord de Margaret Court.

Por otro lado, para Alcaraz, ganar significaría lograr el ‘Channel Slam’, un doblete de Roland Garros y Wimbledon en el mismo año que solo cinco hombres han logrado: Rod Laver, Bjorn Borg, Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

La expectativa para esta final de Wimbledon no podría ser más alta, con dos generaciones de campeones enfrentándose en la histórica cancha central.

El camino de Alcaráz en Wimbledon comenzó en la primera ronda al superar al estonio Mark Lajal por 7-6 (3), 7-5 y 6-2, en un partido que duró dos horas y 22 minutos. Luego, tuvo otra sólida actuación frente al australiano Aleksandar Vukic, ganando 7-6 (5), 6-2 y 6-2 después de una hora y 48 minutos.

La primera complicación en su camino hacia la defensa del título llegó en la tercera ronda contra el estadounidense Frances Tiafoe. Tiafoe había generado polémica al comentar que subestimar el juego conducía a derrotas ante “payasos”. A pesar de la resistencia, el español de 21 años necesitó casi 4 horas para vencerlo por 5-7, 6-2, 4-6, 7-6 (2) y 6-2.

En los octavos de final, se enfrentó al francés Ugo Humbert, ganando 6-3, 6-4, 1-6 y 7-5 en un partido de 3 horas.

En busca del pase a semifinales, eliminó al estadounidense Tommy Paul. Con el head-to-head igualado a dos victorias cada uno, Alcaraz demostró su capacidad y ganó por 5-7, 6-4, 6-2 y 6-2 en 3 horas y 11 minutos.

Finalmente, obtuvo su clasificación a la cuarta final de Grand Slam al vencer a Daniil Medvedev. El ruso había derrotado a Alcaraz en el US Open 2023, por lo que la victoria tuvo un sabor especial. El marcador fue 6-7 (1), 6-3, 6-4 y 6-4 en dos horas y 55 minutos, asegurando un lugar en la última ronda de Wimbledon por segundo año consecutivo.

Novak Djokovic llegó a la final tras vencer a Vit Kopriva (123°) en la primera ronda por 6-1, 6-2 y 6-2. Posteriormente, enfrentó al local Jacob Fearnley (277°), quien complicó al ex número uno del mundo, aunque Djokovic triunfó por 6-3, 6-4, 5-7 y 7-5.

En la tercera ronda, sufrió nuevamente, esta vez contra Alexei Popyrin (47°). El australiano ganó el primer set, pero no pudo mantener el nivel, y Djokovic remontó para ganar por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (3).

En los octavos de final, Djokovic mostró su mejor desempeño del torneo al vencer a Holger Rune (15°) por 6-3, 6-4 y 6-2 sin mayores dificultades. En los cuartos de final no tuvo que enfrentar a Alex De Miñaur (9°) debido a una lesión del australiano, lo que le permitió llegar descansado a semifinales.

En esta instancia, eliminó a Lorenzo Musetti (25°) por 6-4, 7-6 (2) y 6-4, asegurando su lugar en su décima final de Wimbledon

HORA:

07.00 Ciudad de México.

08.00 Perú, Colombia, Ecuador y Miami (Estados Unidos).

09.00 Bolivia y Venezuela.

10.00 Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.

TV: ESPN 2 / DGO / Disney +