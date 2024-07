El DT de Colombia reveló un desconocido encuentro con Scaloni y le envió un mensaje a la selección argentina antes de la final de la Copa América

Néstor Lorenzo realizó la conferencia de prensa en compañía de Juan Fernando Quintero (REUTERS/Agustin Marcarian)

Este domingo, Argentina y Colombia se disputarán el cetro continental en la final de la Copa América a partir de las 21 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. El entrenador de la Tricolor, Néstor Lorenzo, habló en conferencia de prensa sobre distintas cuestiones del partido, el deseo de consagrarse campeón y su relación con Lionel Scaloni, entre otras cuestiones.

El ex ayudante de campo de José Pekerman en la Albiceleste hasta 2006 recordó una particular historia con el Gringo durante su etapa como futbolista: “Recuerdo que fui a verlo cuando estaba en West Ham y me invitó a comer a un restaurante colombiano”. Esa bandera volverá a ser protagonista entre ambos, pero ahora en un duelo que determinará al ganador del torneo que se lleva a cabo en los Estados Unidos.

Sobre ese desconocido encuentro, Lorenzo añadió: “El otro día se lo recordé en el sorteo. José Pekerman me mandó a verlo porque quería un volante que pudiera jugar como lateral derecho. Ese día jugó por izquierda y lo hizo bien”.

Más adelante, le mandó un mensaje a todo el staff de la Selección, ya que pudo compartir mucho tiempo con Scaloni, Roberto Ratón Ayala y Pablo Aimar, entre otros, luego de ser convocados para la Copa del Mundo de Alemania 2006: “Estoy muy feliz por todos los miembros del cuerpo técnico de Argentina, que son excelentes personas y que les vaya bien… hasta hoy”.

El DT de Colombia palpitó la definición de la Copa América (REUTERS/Agustin Marcarian)

Por otro lado, Lorenzo destacó el proceso que está viviendo el equipo colombiano sin conocer la derrota en los últimos 28 partidos, 25 de esos duelos correspondientes a su presente ciclo como técnico: “Colombia sigue su proceso de crecimiento. El equipo todavía tiene margen de mejora. Esperamos tener una gran actuación mañana y dar un paso adelante en ese sentido”.

El estratega argentino también subrayó la capacidad de su equipo para superar distintos problemas y adaptarse a múltiples situaciones durante los encuentros: “Nosotros nos proponemos cada día superar un obstáculo. Hemos tenido varios partidos con esas situaciones que nos hicieron reinventarnos dentro del partido y el equipo reaccionó”.

Respecto a la contribución de los futbolistas, Lorenzo sostuvo: “Siempre resalto la labor del jugador. Uno les da una idea, pero no es tan trascendente. Depende de ellos y la mayor parte del mérito les corresponde. Necesitamos ser la mejor versión de Colombia para ganarle al campeón de todo. Para ganarle a Argentina hay que multiplicar esa versión de cada uno”.

Aún no conoce la derrota en sus 25 partidos como DT de Colombia (Crédito: AFP)

En cuanto a la labor arbitral, manifestó su confianza en Raphael Claus, juez designado para el encuentro, y señaló: “No estoy para evaluar a los árbitros. Confío en que el árbitro brasileño va a ser un buen partido y que gane el mejor. Los errores y aciertos arbitrales están en todos los partidos. No creo que hayan provocado el arribo de Argentina a la final, fue una justa ganadora en todos los partidos que jugó. Va a ganar el que juegue mejor”. El colegiado estará asistido por Eduardo Cardozo en el VAR.

James Rodríguez, una de las figuras destacadas de Colombia con seis asistencias en el presente torneo, también fue tema de discusión: “Ha hecho una muy buena Copa América. Tenemos la suerte que está bien y asume el liderazgo del equipo. Ojalá mañana corone con una buena actuación. Es uno de los mejores de la copa”.

Finalmente, Lorenzo expresó su incomodidad con la extensión del entretiempo debido al concierto programado de Shakira: “No entiendo mucho que el entretiempo sea más largo por eso. Entiendo que tendremos 20 o 25 minutos y los jugadores se enfrían. Pero si hay una cancha mala o un cambio de reglas, afecta a ambos”. Además, manifestó su desconcierto por la flexibilidad y disparidad en los tiempos de espera: “Si salíamos en el minuto 16 durante el torneo, nos multaban. Ahora, con el espectáculo de la final, podemos salir en el minuto 20 o 25. No lo entiendo”.