La tajante respuesta de Luis Zubeldía cuando le preguntaron por James Rodríguez: “¡Mamita querida!”

La tajante respuesta de Luis Zubeldía cuando le preguntaron por James Rodríguez

James Rodríguez está siendo una de las figuras de la Copa América que se disputa en Estados Unidos, donde se relanzó como futbolista cuando muchos creían que estaba acabado. Sin protagonismo en San Pablo de Brasil, el enganche colombiano mostró absoluta vigencia y fue líder futbolístico de su conjunto nacional, que el domingo definirá el título contra Argentina en Miami. Tras la última derrota del elenco paulista en el Brasileirao, a Luis Zubeldía le consultaron por él y fue tajante.

Una periodista ubicada en la sala de conferencias le mencionó al DT tras el 1-2 con Atlético Mineiro: “James Rodríguez está teniendo una buena Copa América, ¿con él acá el resultado hubiera sido diferente?”. El estratega argentino primero pidió que le traduzcan la pregunta en portugués y, cuando comprendió de qué se trataba, se rió irónicamente: “Vamos a hablar de los que están. Imagínense que estoy con el árbitro... ¡Mamita querida! Siguiente pregunta”.

Zubeldía estaba completamente ofuscado por el arbitraje de Marcelo de Lima Henrique en la caída de su equipo por la Fecha 16 del campeonato brasileño, que lo alejó de los líderes Palmeiras y Botafogo (los Tricolores quedaron a 6 puntos de distancia). Por eso, cuando otro periodista se predisponía a hacerle otra pregunta, el DT recapituló con la consulta anterior e interrumpió: “Disculpame, creo que James está haciendo un gran campeonato y me pone contento porque primero es jugador del San Pablo y segundo porque no lo conozco mucho pero me imagino que es una buena persona”. Y añadió: “Y Colombia está haciendo un gran campeonato y me alegro porque los dos finalistas son los que han desplegado buen fútbol, así que, que gane el mejor”.

El futuro de James está en duda para cuando haya culminado la Copa América, pero fuertes rumores lo vinculan con el fútbol europeo. Desde que Zubeldía arribó al San Pablo, el enganche colombiano apenas sumó 6 minutos en abril pasado, en el clásico contra Palmeiras que empatado sin goles.

Luis Zubeldía enloquece en conferencia de prensa de San Pablo

El pampeano de 43 años también tuvo un cruce con un periodista de Globo que le pidió que puntualizara cuáles eran las jugadas polémicas que había protestado: “Explicá vos. ¿Para quién trabajás? Explicá vos, si viste la mano. Explicala vos. Te escucho, te escucho, vamos. Vos viste la mano del segundo gol”.

Cuando el cronista le explicó que no la había visto porque estaba trabajando, Zubeldía se rió con sarcasmo e insistió: “¿Qué estuviste haciendo en Twitter? Metete en Twitter. Si estamos acá, yo tengo toda la noche, no tengo problemas”.

Enseguida se paró de la silla para explicar que el árbitro había “inventado” una infracción en la jugada de uno de los goles, le repitió al periodista que repasara las imágenes en las redes sociales y disparó: “La pregunta mía es cómo no voy a estar enojado. Si usted trabaja en la televisión y es periodista, ¿qué estuvo haciendo en los últimos 40 minutos? Usted quiere que yo hable, pero es injusto conmigo. Con todo respeto. Las dos jugadas terminan en gol. Entonces por qué estoy irritado y estoy mal, por la injusticia. Por la injusticia de que el VAR no haya visto la mano. Y porque el árbitro inventó una falta sabiendo que Hulk pateaba bien ahí en esa posición”.