La decisión del Liverpool tras la participación de Darwin Núñez en la pelea en las tribunas tras la derrota de Uruguay ante Colombia

La reacción de Darwin Núñez tras la pelea con hinchas de Colombia

La segunda semifinal de la Copa América que se disputa en Estados Unidos se opacó debido a las caóticas escenas que se produjeron luego de la victoria de Colombia sobre Uruguay que clasificó al equipo cafetero al duelo decisivo que se desarrollará el próximo domingo 14 de julio ante Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami. Una pelea entre los protagonistas en el centro del campo continuó con otro capítulo escandaloso en las tribunas, donde algunos futbolistas de la Celeste saltaron para pelearse con fanáticos de la Tricolor.

El portal Montevideo aseguró que Darwin Núñez y Ronald Araújo fueron los primeros en saltar a las gradas para defender a sus familias, aunque también advirtieron que varios integrantes del plantel decidieron intervenir en el conflicto, incluyendo al atacante del Manchester United Facundo Pellistri, quien decidió ayudar a su padre Marcelo. Ese mismo medio subrayó que “Santiago Ferro y Diego Estavillo, preparadores físicos de la selección, terminaron con cortes en la cabeza, producto de algún botellazo recibido” durante la gresca.

En este contexto, el delantero del Liverpool permaneció en el centro de la polémica, debido a los violentos incidentes que protagonizó. Es que el goleador fue uno de los primeros en dirigirse hacia la tribuna donde se produjo la batalla. Varios videos que circulan en las redes sociales registraron el momento en que Darwin Núñez intercambiaba golpes con hinchas colombianos, como así también lanzando una silla al campo de juego.

Sus reacciones no generaron ninguna satisfacción en Anfield. Por lo tanto, las autoridades del Liverpool manifestaron su interés por conocer la resolución de Conmebol respecto al comportamiento de su futbolista. “El LFC desea establecer los hechos sobre lo que sucedió después del partido entre Uruguay y Colombia antes de hacer cualquier comentario. Nos comunicaremos con Darwin Núñez cuando la diferencia horaria lo permita. La prioridad es comprobar su bienestar y el de su familia. El LFC también estará en contacto con la federación uruguaya”, indicó James Pearce, periodista encargado de la información del club para The Athletic, el medio deportivo vinculado al New York Times.

Compilado de los incidentes entre Colombia y Uruguay al final del partido

El conflicto, que involucró a los familiares de los jugadores uruguayos, fue descrito con detalle por José María Giménez, capitán de La Celeste. En una entrevista televisiva, el defensor central denunció la falta de seguridad: “Nos hicieron una avalancha a todas nuestras familias. Fue un cierto sector de Colombia y no nos dejan hablar en el micrófono, lo puedo decir porque si no te cortan. Esto es un desastre, tuvimos que ir a la tribuna a sacar a nuestros seres queridos, con un bebito recién nacido. No había un solo policía, cayeron a la media hora”.

Por su parte, el arquero Sergio Rochet no anduvo con rodeos a la hora de hablar sobre el tema: apuntó directamente contra los fanáticos del combinado rival, pero también contra los propios jugadores del plantel cafetero. “Pasamos un momento feo. No es lindo ver que haya problemas y esté tu familia a dos metros. Estamos tristes por la ilusión que teníamos. Ahora toca afrontar esta situación. Uno trata de estar apartado de eso, pero cuando ves que es tu familia, niños pequeños, es difícil. Me sorprendió la falta de empatía de los jugadores colombianos. Creo que tendrían que haber venido a calmar las aguas”, afirmó el referente del Inter de Porto Alegre, según replicó Ovación.

El caso de Darwin Núñez fue el que tomó dominio público debido a la violenta reacción del delantero. Según la información que brindó The Athletic, el Liverpool y la federación uruguaya seguirán de cerca las sanciones que aplicará la Conmebol y luego tomarán las medidas disciplinarias contra su figura.

Este problema escaló tanto que hasta el propio presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, salió a defender a sus futbolistas quienes, aclaró, “simplemente fueron a proteger a su familia”. Y agregó: “Hasta ahora lo que hemos tenido es diálogo interno, saber que hubo una reacción natural, instintiva, de padre, de esposo, de hermano, de hijo que al ver a su familia en un momento muy complicado y al ver que no permitían la evacuación hacia la cancha, que es lo que el protocolo indica”.