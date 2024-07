River Plate anunció la renovación del contrato de Paulo Díaz: la millonaria propuesta desde Arabia Saudita que rechazó el chileno

Paulo Díaz anotó un gol en 24 partidos de este año con River Plate (REUTERS/Agustín Marcarian)

Hay Paulo Díaz para rato en River Plate. A pocos días del regreso de la Liga Profesional, el Millonario desactivó los trascendidos entorno al zaguero central, que estaba en la orbita del fútbol de Arabia Saudita, y se quedará en Núñez para afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que se enfrentará a Talleres en agosto próximo.

La Banda comunicó la noticia para sus hinchas a través de una publicación con el nombre del defensor, seguido del anuncio de la extensión del vínculo que vencía en diciembre de 2026: “Esta tarde en el Estadio Mâs Monumental, junto al Presidente, Jorge Brito, y el Vicepresidente 2°, Ignacio Villarroel, Paulo Díaz renovó su contrato con el Club hasta diciembre de 2027. ¡Vamos por más, Paulo!”.

De esta forma, el hombre de 29 años rechazó un ofrecimiento del continente asiático. El medio de su país, La Tercera, reveló que hubiera sido el futbolista trasandino mejor pago del mundo. El Al Qadsiah habría estado dispuesto a pagar la cláusula de rescisión, que llegaría a 10 millones de dólares.

El anuncio de River Plate

Vale destacar, Díaz ya tuvo un paso por Arabia Saudita defendiendo los colores del Al-Ahli entre 2018 y 2019, durante el cual dio dos asistencias en 33 partidos. Luego de ese paso, recaló en River Plate. En sus cinco años con el Millonario, convirtió ocho tantos y dos pases gol en 162 encuentros y acumula siete títulos (2 Liga Profesional, 2 Supercopa Argentina, 2 Trofeo de Campeones y 1 Copa Argentina).

El ex jugador de Palestino, Colo Colo y San Lorenzo había abierto la puerta de su posible salida días atrás, en medio de la participación de Chile en la Copa América: “Todavía nada. Sigo en River y a la espera. La idea es seguir. Esto se verá cuando termine la Copa América. Me encantaría en algún momento jugar en Europa. Es el sueño de todos. Nadie ha querido hacer la compra. En River solamente quieren compra, nada más”. Sumó minutos en dos duelos del Grupo A, pero no pudo evitar la eliminación en primera fase en una zona compartida con Argentina, Perú y Canadá.

Esta novedad despierta un signo de tranquilidad en River Plate porque es la principal figura en el plano defensivo de cara al segundo semestre del año. Los dirigidos por Martín Demichelis ya realizaron la primera prueba de la pretemporada en el empate amistoso ante Millonarios de Colombia y este sábado se medirán a Olimpia de Paraguay desde las 17:30 (hora argentina) como local. El próximo compromiso ya será por los puntos porque el domingo 21 recibirá a Lanús por la sexta fecha de la Liga Profesional, en la que marcha séptimo con nueve puntos, a 4 unidades de los tres líderes: Talleres, Huracán y Unión.

Las fotos del anuncio de River Plate con Paulo Díaz

Paulo Díaz ganó siete títulos en el club (@RiverPlate)

Fue tentado desde el fútbol de Arabia Saudita (@RiverPlate)

Paulo Díaz renovó hasta 2027 (@RiverPlate)