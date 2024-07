El duro e inesperado cruce de Novak Djokovic con el público de Wimbledon: “Conozco todos sus trucos, ustedes no pueden tocarme”

A pesar de su notable producción a Novak Djokovic le quedó un sabor agridulce en la victoria que le permitió acceder a los cuartos de final de Wimbledon. El legendario singlista serbio tuvo su mejor actuación hasta la fecha en el histórico certamen británico para deshacerse del danés Holger Rune con un contundente 6-3, 6-4 y 6-2. Sin embargo, un cruce inesperado con el público aportó la cuota amarga de la jornada.

A Nole se lo notó incómodo por la reacción de los espectadores que abuchearon sus intervenciones con desagradables gestos y silbidos. Por lo tanto, cuando tuvo que afrontar los micrófonos después de haber adquirir los pasajes para la instancia de los ocho mejores del cuadro, el héroe de Belgrado no dudó en referirse al bochornoso episodio que lo desestabilizó: “Sé que estaban animando a Rune, pero esa es una excusa para abuchear”, comenzó en su relato. Y agregó: “Conozco todos los trucos. He jugado en ambientes mucho más hostiles. Ustedes no pueden tocarme”. Sin dudas, el revés de la leyenda generó una admiración aún más grande que su jerarquía con los millones de seguidores que siguieron las acciones a través de la TV.

El experimentado tenista serbio, de 37 años, ganó los 12 primeros puntos del partido en la Cancha Central y, más allá de un pequeño bache de rendimiento al final del segundo set, se mostró certero y dominante en todo momento. Es que Djokovic desperdició seis puntos del parcial cuando Rune amenazó brevemente con igualar la contienda al final de la segunda manga, pero el resultado nunca pareció ponerse en duda.

El joven escandinavo de 21 años, mostró destellos de brillantez, pero cometió demasiados errores y perdió su décimo partido consecutivo en el circuito contra un rival entre los cinco primeros. Sin dudas, Nole aspira a igualar los ocho títulos de Wimbledon de Roger Federer, y luego ir en busca de la medalla olímpica que le viene siendo esquiva desde que se lo propuso como meta en Londres 2012 y Río 2016.

Por su parte, Taylor Fritz se recuperó tras ceder los dos primeros sets y le ganó a Alexander Zverev por 4-6, 6-7 (4-7), 6-4, 7-6(7-3) y 6-3 en un emocionante espectáculo con el que logró alcanzar los cuartos de final en el All England Club. Durante dos sets y medio, el saque del alemán, cuarto preclasificado, fue impenetrable, como lo había sido durante el torneo, en el que encadenó 56 juegos consecutivos sin ceder su servicio en cuatro partidos.

Zverev parecía encaminado a alcanzar por primera vez los cuartos de final de un torneo sobre hierba, con dos sets de ventaja y un 4-4 en el tercero. Sin embargo, una doble falta le dio a Fritz un inesperado quiebre en el siguiente game y a partir de ahí el rendimiento del estadounidense se disparó. Fritz contuvo todo lo que el alemán pudo lanzarle y consiguió algunos golpes ganadores impresionantes en el quinto set para dejar al germano de rodillas en las puertas de la derrota. Tras un golpe ganador de revés, el norteamericano levantó el brazo en señal de triunfo, mientras que Zverev tuvo que digerir otra decepcionante eliminación de Wimbledon.

En la instancia de los ocho mejores, el estadounidense enfrentará al italiano Lorenzo Musetti, que en otro de los compromisos de la jornada superó al francés Giovanni Mpetshi Perricard por 4-6, 6-3, 6-3 y 6-2. En tanto, el australiano Alex de Miñaur superó al francés Arthur Fils por 6-2, 6-4, 4-6 y 6-3 y ahora se verá las caras ante nada más y nada menos que Novak Djokovic.