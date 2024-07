El agente de Dibu Martínez reveló que estuvo cerca del Manchester United y contó qué frenó el pase: “Todos sostenían que era el ideal”

Para la selección argentina, Dibu Martínez no tiene precio. Como sucedió en la Copa América 2021 y en el Mundial de Qatar, el arquero, de 21 años, se agigantó en los penales ante Ecuador, atajó dos remates y empujó a la Albiceleste a la semifinal del certamen continental que se disputa en Estados Unidos. En dicha instancia, este martes se medirá contra Canadá.

Para el Aston Villa, Dibu Martínez no tiene precio. Y no es un eufemismo: no le puso cláusula de salida. Así de importante es el guardameta para la estructura del equipo inglés que, con el brillo del marplatense, volvió a clasificarse a la Champions League después de 41 años. Tiene vínculo hasta 2027 y, si bien en los últimos mercados fue tentado por potencias del Viejo Continente, el traspaso nunca terminó de cerrarse. Vale recordar que los Villanos abonaron 21 millones de euros por su ficha.

Se habló del Real Madrid y el Al Nassr de Arabia Saudita, actual hogar de Cristiano Ronaldo. Pero en medio del furor que el portero causa en la Copa América, Gustavo Goñi, su representante, confirmó que hace un año estuvo cerca del Manchester United.

“Maradona fue grande en el Napoli y no dejó de ser grande por estar en el Napoli. Yo siempre le digo a Dibu; vos tenés la chance de repetir lo que hizo Maradona en el Aston Villa, con la diferencia de que el Aston Villa fue uno de los grandes del fútbol mundial”, prologó el periodista y representante, en diálogo con ESPN.

Copa América 2024 - Argentina Ecuador - Penales

“Tuvo la chance el año pasado de ir al Manchester United, el técnico (Erik ten Hag) en ese momento tuvo mucho peso y decantó por André Onana porque ya lo conocía del Ajax, pero todos en el United sostenían que era el portero ideal para ganar. El director deportivo, los scouters, todos con los que hablábamos. Hoy está en uno de los mejores proyectos, tiene uno de los mejores directores deportivos del mundo, tiene a uno de los técnicos más prestigiosos del mundo (Unai Emery), ha clasificado a la Champions cuando nadie creía que podía clasificar... Seguramente va a competir en Champions, y con un arquero como Emiliano, que todo lo convierte en una caja de sorpresas, quizá, termina compitiendo a gran escala en Champions”, detalló.

“Pero nunca está todo dicho, estamos hablando, viendo... Igual quizás compite con Aston Villa y lo coloca entre los grandes de Europa”, concluyó Goñi. Mientras, el arquero se enfoca en seguir haciendo historia con la Albiceleste. “No estaba preparado para volverme a casa”, dijo tras su gesta en Houston ante Ecuador. Y obró en consecuencia. Eso se pierden las potencias de Europa. Y disfrutan los Villanos y los hinchas de Argentina.