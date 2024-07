En el inicio de la era Contepomi, Los Pumas perdieron ante Francia en Mendoza

El equipo de Contepomi dejó poco en su primera presentación. Cayó ante Francia, por 28 a 13 en el debut de la nueva etapa del ex goleador de Los Pumas. Los galos, con muy poco, se llevaron un justo triunfo. El sábado que viene jugarán la revancha en la cancha de Vélez

En el comienzo de la era de Felipe Contepomi, Los Pumas recibieron a Francia en la provincia de Mendoza por primera vez. Los franceses habían estado en la región cuyana en las viejas giras que se hacían décadas atrás, pero nunca enfrentaron al seleccionado argentino de forma oficial. Así que el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, recibió a los franceses con una muy buena concurrencia de espectadores.

Con 13 mundialistas en la formación inicial y algunas ausencias obligadas por las citaciones para esta ventana internacional, el equipo liderado por Julián Montoya hacía su primera prueba en esta nueva etapa, según Contepomi, la continuidad de la que dos años atrás se inició con el anterior Head Coach, Michael Cheika.

Francia llegó a Sudamérica sin sus principales figuras, involucradas en las finales del Top 14 francés hace muy pocos días. Fabien Galthié probará jugadores, en los dos cotejos contra Argentina y en su visita a Uruguay entre semana. Se pusieron a prueba en su primera función con un equipo sin rodaje y algunos jugadores sin tanta competencia en los últimos tiempos. Francia llegó con un plantel nuevo, muy joven, pero con tres semanas de preparación y 42 jugadores para esta gira.

El comienzo fue de estudio por ambos lados y la utilización del pie como estrategia. Los Pumas desperdiciaron un line propio en campo rival que le dio la posesión a Francia, que tampoco lo aprovechó.

Argentina tuvo la más clara a los 17m, cuando una buena posesión encontró manos en el ataque. Sin embargo, Martín Bogado la perdió a metros del in-goal francés, que con un buen despeje cambió de estar defendiendo a quedar a un paso del try. El penal de la marca argentina le dio a la visita la chance de abrir el marcador. Hastoy, frente a los palos, puso el 3-0 a los 21m. Sobre los 25m, empató Santiago Carreras con un buen penal, casi recto a los palos (3-3). Sobre los 28m otra vez se lo perdió Argentina, luego de un kick corto que no pudo apoyar Delguy. La marca francesa llegó con lo justo para cerrar.

Los Pumas tuvieron sus chances, pero no las pudieron aprovechar, en cambio los galos, cuando la tuvieron no las desperdiciaron. A los 36m, Serin encontró el hueco y anotó el primer try (10-3). Así se cerró el primer tiempo, con algo de oportunismo para el equipo europeo que marcó en la única clara que tuvo.

Francia sorprendió en el inicio ante un equipo argentino dormido. Perdió un try increíble luego de un line y maul que terminó con el número 3, Colombe apoyando la pelota en el in-goal. Sin embargo, el pilar se quedó corto y la Argentina zafó de casualidad. De todas maneras, sobre los 5m llegó la segunda conquista francesa, Frisch anotó por el centro de la defensa (17-3).

Los Pumas eran un equipo sin sorpresa. Estáticos y con pocas variantes entraron en la telaraña que le propuso Francia, con una buena defensa y sin respuestas cuando a los galos les tocó atacar. Así otra vez quedaron más abajo, con otro penal de Hastoy (20-3). Sobre los 21m descontaron Los Pumas, con el try del capitán Julián Montoya, luego de un line rápido (20-8). Albornoz, que había ingresado por Bogado desvió el remate. También ya estaba en la cancha Franco Molina, que hacía su debut en el seleccionado.

A los 26m los franceses pusieron punto final al partido con el tercer try. Attisogbe se filtró en una defensa muy floja del equipo argentino (25-8). A diez minutos del cierre otro jugador debutó en Los Pumas, el santiagueño Bautista Pedemonte. Ya en los minutos finales hubo un penal de Jaminet (28-8) y el descuento argentino con el try de Orlando, el tucumano, que regresaba a Los Pumas luego de la ausencia en la lista del último Mundial (28-13).

Así fue el debut de Los Pumas en el nuevo ciclo de Felipe Contepomi, con muy pocos aspectos para destacar. No hubo conexión en general, se desaprovecharon varias situaciones para marcar, y en defensa, no fueron consistentes para frenar a unos franceses que solo hicieron lo necesario: aprovechar los errores argentinos para ganar el primer match de la ventana de julio.

LOS EQUIPOS

Argentina: 1. Thomas Gallo, 2. Julián Montoya (Capitán), 3. Eduardo Bello; 4. Matías Alemanno, 5. Lucas Paulos; 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo; Gonzalo Bertranou, 10. Santiago Carreras; 11. Mateo Carreras, 12. Jerónimo De la Fuente, 13. Matías Moroni, 11. Bautista Delguy; 15. Martín Bogado. Head Coach: Felipe Contepomi

Ingresaron: 16. Ignacio Ruiz, 17. Mayco Vivas, 18. Lucio Sordoni, 19. Franco Molina, 20. Bautista Pedemonte, 21. Lautaro Bazán Vélez. 22. Tomás Albornoz, 23. Matías Orlando

Francia: 1. Jean-Baptiste Gros, 2. Gaëtan Barlot, 3. Georges-Henri Colombe; 4. Hugo Auradou, 5. Baptiste Pesenti; 6. Judicaël Cancoriet, 7. Oscar Jegou, 8. Jordan Joseph; 9. Baptiste Serin (Capitán), 10. Antoine Hastoy; 11. Lester Etien, 12. Antoine Frisch; 13. Émilien Gailleton, 14. Théo Attissogbe; 15. Léo Barré. Head Coach: Fabien Galthié

Ingresaron: 16. Teddy Baubigny, 17. Sébastian Taofifenua, 18. Demba Bamba, 19. Posolo Tuilagi, 20. Mickaël Guillard, 21. Lenni Nouchi, 22. Baptiste Couilloud, 23. Melvyn Jaminet.

Estadio: Malvinas Argentinas de Mendoza

Árbitro: Chris Bubsy (IRFU).

Asistente: Andrew Brace (IRFU) y Eoghan Cross (IRFU).

TMO: Marius van der Westhuizen (SARU)

Los tantos PT: 21m, penal de Hastoy (F); 25m, penal de S. Carreras (A); 36m, try de Serin convertido por Hastoy (F). Resultado parcial: Argentina 3 vs. Francia 10. ST: 5m, try de Frisch convertido por Hastoy (F); 16m, penal de Hastoy (F); 21m, try de Montoya (A); 26m, try de Attissogbe (F); 35m, penal de Jaminet (F); 37m, try de Orlando (A).