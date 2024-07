Una de las figuras de la selección de Perú fue descubierta de fiesta tras la eliminación de la Copa América: la declaración que generó un escándalo

Los futbolistas peruanos fueron a un local bailable horas después de que la selección peruana se haya quedado eliminada de la Copa América

La selección de Perú tuvo un pobre desempeño en la Copa América y quedó eliminada en la fase de grupos con apenas un punto, producto del empate sin tantos ante Chile, y sin haber marcado goles. Luego del decepcionante papel dentro de la cancha, dos de los jugadores del plantel que orienta Jorge Fosatti fueron vistos en una discoteca en un video que circuló en las redes horas después de la derrota 2-0 ante Argentina y desencadenó un escándalo.

En las imágenes que se mostraron en la televisión peruana, se observa a los jugadores André Carrillo y Christian Cueva divirtiéndose en un local nocturno. Esta actitud generó una serie de críticas por parte de los aficionados de la Bicolor. “No sabemos qué celebran, pero ahí los tienen. Seguramente la eliminación de nuestro país”, indicó el conductor del programa.

Ante la controversia generada, Carrillo (solo jugó 15 minutos ante Canadá) manifestó públicamente que disfruta asistir a las discotecas y pasar tiempo con amigos y familiares. “A mí me encanta salir de fiesta. Con mi mujer me encanta, cuando tengo oportunidad de salir voy a salir con ella, con mis amigos, con quien yo quiera. ¿Por qué voy a dejar de hacer cosas que a mí me gustan? Si las puedo hacer...”, expresó el jugador del Al-Qadisiyah de Arabia Saudita en declaraciones al programa Fuera del Sistema. Su compañero Cueva no se ha pronunciado sobre el tema hasta el momento.

Por su parte, el capitán del equipo, Paolo Guerrero, también fue consultado sobre el tema que causó estupor en los aficionados de la selección de Perú e indicó que no tenía conocimiento detallado de lo ocurrido. “Si en algún momento tienen que criticar, critíquenme a mí. Voy a respetar cada comentario, el hincha tiene toda la potestad para hacerlo. Como capitán estoy abierto a eso. Lo que pasa después del fútbol, no puedo hablar porque no sé qué ha pasado exactamente”, dijo en una nota con RPP Deportes.

André Carrillo reveló que le encanta salir de fiesta. Instagram @fueradelsistema_33

“No he visto nada, no tengo la menor idea de lo que está pasando. Sí he escuchado comentarios porque entro a Instagram y los veo, pero no sé lo que ha pasado. No he visto imágenes, sino comentarios de lo que ha pasado. No he hablado con él después de esto, no sé si es verdad o mentira”, cerró el referente de la selección de 40 años.

La selección peruana, bajo la dirección del entrenador Jorge Fossati, no logró avanzar más allá de la fase de grupos, lo que intensificó la desaprobación hacia los jugadores involucrados. La eliminación fue el resultado de un empate sin goles con Chile y derrotas ante Canadá (1-0) y Argentina (2-0), destacándose la falta de efectividad del equipo frente al arco contrario.

Además de los comportamientos fuera del campo, la actuación de los jugadores fue objeto de cuestionamientos durante el torneo. Fossati, quien utilizó un esquema 3-5-2, fue criticado por depender de jugadores como Guerrero, cuya movilidad fue limitada, y por incluir a Cueva a pesar de su falta de minutos de juego en los últimos meses. Carrillo, por su parte, mostró una notable falta de potencia en el campo.

La expectativa ahora se centra en la preparación del equipo para las Eliminatorias 2026, que reinician en septiembre, con la esperanza de mejorar el rendimiento y corregir el flojo desempeño mostrado en la reciente Copa América.