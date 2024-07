“Rotundo fracaso”: la terminante decisión de la selección de Paraguay tras la dura eliminación en la Copa América

Paraguay se retiró de la Copa América con tres derrotas consecutivas. Foto: AFP

Tres presentaciones y tres dolorosas derrotas marcaron la prematura eliminación de Paraguay en la Copa América que se disputa en Estados Unidos. Un pésimo debut ante Colombia (2-1), una humillante producción con Brasil (4-1) y un duro golpe con la sorpresiva Costa Rica (2-1) confeccionaron el fracaso de la Albirroja por el país del norte.

La decepción fue tan grande que la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) ha decidido destituir a Daniel Garnero después de un desempeño para el olvido. La noticia fue dada a conocer por el reconocido periodista Arturo Máximo Rubin en su programa Fútbol a lo Grande por Radio Monumental, quien también adelantó que Carlos Jara Saguier podría ser el reemplazante.

Las autoridades de la APF se reunirán en las próximas horas con el entrenador argentino para informarle oficialmente de su salida. El ex volante de Independiente dirigió a la selección guaraní en diez compromisos, incluyendo partidos de Eliminatorias para el Mundial del 2026, la Copa América y amistosos, pero solo consiguió dos victorias ante Bolivia y Panamá, junto con dos empates y seis derrotas. Durante su ciclo, el equipo marcó 5 goles y recibió 13.

De concretarse el anuncio, Garnero se convertirá en el séptimo estratega despedido durante la presidencia de Robert Harrison, siguiendo los pasos de Ramón Díaz, Francisco Arce, Gustavo Morínigo, Juan Carlos Osorio, Eduardo Berizzo y Guillermo Barros Schelotto. La decisión de su destitución refleja la continua búsqueda de la APF por encontrar un liderazgo efectivo que pueda mejorar el desempeño de la Albirroja en competiciones internacionales.

Lo llamativo fue que en su regreso al país luego de su participación por Estados Unidos, el DT realizó una improvisada rueda de prensa en la que intentó evitar analizar su posible salida. “No vinimos conforme con los resultados, fueron totalmente adversos. No pudimos poner en el resultado algunos momentos buenos que tuvimos en el juego y pesó todo lo malo y lo negativo”, declaró en el aeropuerto de Asunción. Y agregó: “Sé que no fue para nada bueno el tema de los resultados en la Copa América, pero yo vi muchas mejoras en un montón de cuestiones internas que me hacen ser optimista”.

Daniel Garnero dejaría su cargo de la selección de Paraguay en las próximas horas. Foto: EFE/ Danielpiris

Por su parte, el delantero Derlis González también se lamentó la imagen que dejó el equipo en el certamen continental y consideró que el plantel “no dejó nada bueno”. “Sabemos que no hicimos una buena Copa América, hay que asumirlo como grupo”, argumentó el goleador de Olimpia. Y advirtió: “Ahora hay que dar la cara, no queda otra”.

En la misma sintonía, Damián Bobadilla también manifestó su profundo dolor ante la prensa. “De los resultados que tuvimos, la verdad es vergonzoso hasta recordarlo”, confesó el juvenil que se desempeña en el San Pablo de Brasil. No obstante, señaló que “no hay de otra que seguir trabajando” de cara a los próximos compromisos por las Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo que también se desarrollará en Estados Unidos, en conjunto con México y Canadá.

En el horizonte aparecen los próximos encuentros programados para septiembre, cuando Paraguay afronte la doble fecha FIFA frente a Uruguay y Brasil, dos de las potencias de la región. En este sentido, el vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Javier Díaz de Vivar, no ocultó su preocupación, porque consideró que “hubo una involución frente a lo que se venía haciendo”. “Nos preocupa en general todo, tenemos que mejorar, tenemos que hacer un mea culpa entre todos y sacar adelante esto”, agregó el directivo. Posiblemente, para los duelos frente a La Celeste y la Canarinha habrá otro estratega en el banco de suplentes con la idea de enderezar el rumbo de un seleccionado que aún no encontró el norte.