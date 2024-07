La reflexión de una figura del tenis que causó revuelo: “Es un gran deporte para el atractivo sexual”

Eugenie Bouchard ganó dos títulos, uno en singles y otro en dobles (REUTERS/Henry Romero)

Ocupa el puesto 524° del ranking WTA y posee más seguidores en Instagram que todas las mujeres que integran el Top Ten. Eugenie Bouchard estuvo en boca del tenis mundial hace diez años, cuando edificó su mejor temporada alcanzando semifinales del Abierto de Australia y Roland Garros, sumadas a la final de Wimbledon 2014, instancia en la que cayó contra la checa Petra Kvitova en sets corridos. Su excelente año la llevó a ser número 5 del mundo, su mejor registro hasta la fecha, pero no disputa un Grand Slam desde 2020 y sus constantes lesiones le quitaron lugar dentro del circuito.

Eso no ha bajado su popularidad en redes sociales, sino todo lo contrario y realizó una confesión que abrió el debate en torno a la vestimenta que usan las jugadores en la cancha y cómo le afectó en su vida para tener más de dos millones de seguidores: “El tenis es un gran deporte para el atractivo sexual. Usamos faldas cortas, usamos camisetas sin mangas. Es divertido encender la televisión y ver eso. Por ejemplo, pude cerrar inmediatamente grandes acuerdos de patrocinio y me han pedido que salga en la portada de Sports Illustrated con ropa de baño. Explorar ese sendero definitivamente estaba en mi lista. Es parte de lo que soy, porque lo amo”.

En sus declaraciones para el podcast Not Alone, Bouchard remarcó que sus atributos físicos le ayudaron en su trayectoria. “El hecho de que la gente me encontrara atractiva mejoró mis contratos e hizo que más gente quisiera venir a verme en todo el mundo. Y creo que eso es bueno para el tenis, para el deporte femenino”, citó el medio especializado Séptimo Game.

“¿Por qué me pondría en una caja? ¿Por qué no intentamos ser más grandes o mejores, trascender el tenis o explorar otras cosas? El tenis es lo único que me mantiene ocupada, pero no puede ser lo único que haré en mi vida. Así que me pareció muy interesante estar en revistas o hacer cosas de moda y ver que a mí también me gustaban mucho esas cosas. Simplemente amplía mi ‘base de fans’, mi audiencia, lo que a su vez me ayuda a conseguir mejores ofertas y propuestas”, sentenció la canadiense de 30 años.

Sus expresiones fueron motivo de “debate”, como arrojó el diario español Marca, mientras que el periódico Mundo Deportivo y el portal 20 minutos manifestaron que causaron “polémica”. El medio Estadio Deportivo añadió: “Genie Bouchard piensa que explotar la sexualidad de las tenistas y deportistas en general es algo positivo para el deporte femenino”.

Todo sucede a pocos meses de lo ocurrido en el Masters 1000 de Madrid 2023, cuando los organizadores fueron criticados porque las recogepelotas llevaban crop tops y faldas cortas. Debido a las opiniones negativas, se cambió esto último por shorts largos. “Es una forma feminizada de tratar a las chicas versus a los chicos que no se visten así. Al final, es una forma de violencia machista que está tan extendida porque la gente ni se da cuenta”, manifestó la portavoz de la Asociación de Mujeres en el Deporte Profesional, Pilar Calvo, en dichos vertidos por la CNN.

Tiempo atrás, en 2021, la ex tenista alemana, Andrea Petkovic, que supo ser Top Ten, se había expresado por las miradas que se enfocan sobre el circuito femenino: “Después de los partidos, las chicas siempre recibimos mensajes y comentarios molestos en las redes sociales. Tengo dudas sobre si pasa lo mismo en el circuito masculino. Siempre se discute nuestra forma de vestir o cómo llevamos el pelo”.

Bouchard anunció que también jugará al pickleball

Debido a esto, las frases de Eugenie Bouchard no pasaron por alto, con el antecedente de que en 2023 había contado que estaba en condiciones de dejar el tenis, un deporte que le dio un poco menos de siete millones de dólares, según estima la WTA: “Podría vivir cómodamente el resto de mi vida sin golpear una pelota. Podría relajarme el resto de mi vida, pero yo no soy así. Por eso logré los éxitos que tengo, porque soy una luchadora y me encanta trabajar duro. Y podría sentarme en mi sofá y ver Netflix y eso suena atractivo, sin duda, pero después de dos días, me volvería loca. Necesitaba un proyecto, algo que hacer y era como ‘mientras físicamente me siga sintiendo joven, ¿por qué no seguir haciendo tenis?’ Perseguiré otros proyectos más adelante, pero ahora déjame ver qué puedo hacer hasta que decida no jugar más”.

En lo que va del año, solo disputó cinco partidos entre los 3 encuentros de singles y los 2 de dobles jugados en el ITF/USTA W75 de Florida, Estados Unidos, de mayo pasado. En septiembre de 2023, anunció que comenzaría a practicar el pickleball, disciplina que combina elementos del tenis, el bádminton y el ping-pong. Ganó dos títulos en tenis, uno en singles (WTA 250 de Nürnberg 2014) y el restante en dobles (WTA 250 de Auckland 2019).

