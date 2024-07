Independiente negocia la incorporación de un defensor del Milan

Independiente, muy cerca de Marco Pellegrino del Milan

Independiente está trabajando intensamente para incorporar al defensor Marco Pellegrino, del Milan, a préstamo, a pesar de las actuales restricciones que enfrenta el club para realizar nuevas contrataciones. La dirigencia del Rojo mantiene el optimismo respecto de poder resolver las inhibiciones y sumar refuerzos para este mercado de pases, y de esa forma nutrir la plantilla ahora orientada por Julio Vaccari.

El interés por el zaguero, de 21 años, ha sido confirmado por el propio jugador en una reciente entrevista radial. “Estoy dándole prioridad a jugar, donde me toque. El Milan prefiere prestarme a un equipo donde juegue y tenga rodaje. Estoy viendo las cosas, donde tenga más lugar”, expresó el central, subrayando su deseo de tener minutos en cancha.

En diálogo con Radio Continental, Pellegrino habló específicamente del interés de Independiente: “No hablé con nacie, pero mi representante me comentó que el técnico me había pedido. Es lo que me gusta a mí, que me contacten así. Sé del interés de Independiente, pero todavía estamos hablando”.

Las negociaciones entre Independiente y el Milan están avanzadas. El acuerdo contempla un préstamo sin cargo, sin opción de compra y con una posible repesca en diciembre. Este acuerdo está pendiente del visto bueno de Giorgio Furlani, CEO del Milan, quien debería dar su aprobación en las próximas horas.

El club de Avellaneda se encuentra en una carrera contrarreloj para levantar las inhibiciones que le impiden fichar, pero confía en que podrá resolver estos obstáculos a tiempo. Mientras tanto, la dirigencia no solo se enfoca en Pellegrino, sino que también evalúa otras opciones para reforzar su defensa. Uno de los nombres que suena es el de Santiago Ramos Mingo, actual jugador de Defensa y Justicia, que también es considerado una prioridad por el DT Vaccari.

Olivier Giroud festeja con Tijjani Reijnders y Marco Pellegrino en el Milan (REUTERS/Ciro De Luca)

Pellegrino, quien no será prioridad para el nuevo técnico del Milan, Paulo Fonseca, busca una oportunidad para sumar minutos y mantener su desarrollo como jugador. Su interés en regresar al fútbol argentino, al menos temporalmente, podría ser una oportunidad tanto para el jugador como para Independiente, que necesita fortalecer su plantel para el segundo semestre.

Además, el defensor manifestó tener una semana para definir su futuro, señalando que de no concretarse su salida en préstamo, será el club dueño de su pase quien decida su destino. “Mi objetivo a largo plazo es jugar en el Milan, tengo cuatro años más de contrato”, comentó Pellegrino, quien fue transferido desde el Calamar por tres millones de dólares y ya ha sido citado por Lionel Scaloni para la selección argentina durante las Eliminatorias Sudamericanas de 2023.

La situación de Independiente es compleja, pero la determinación del club para reforzar su equipo es clara. Con Pellegrino en la mira, el Rojo busca superar sus actuales limitaciones y preparar un equipo competitivo y cambiar la cara que dejó en la primera parte de 2024.