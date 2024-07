Una estrella de la NBA se burló de Ronaldo por errar el penal ante Eslovenia, lo comparó con Messi y recibió una catarata de respuestas

Cristiano Ronaldo malogró una oportunidad única de clasificar a su equipo antes de la tanda de penales (Reuters)

En un encuentro cargado de emociones y controversias, Portugal logró avanzar a los cuartos de final de la Eurocopa tras una impecable tanda de penales contra Eslovenia. El partido, que terminó en un empate y se definió desde los doce pasos, contó con un hecho que puso las miradas de todos sobre Cristiano Ronaldo y desató una inesperada critica desde el mundo del baloncesto.

Durante el tiempo suplementario, con el marcador igualado, la selección lusa tuvo la oportunidad dorada para tomar la delantera luego de que se sancionara un penal a su favor. Sin embargo, Cristiano Ronaldo, el icónico delantero portugués del Al Nassr, no pudo convertir, y su remate fue detenido de manera brillante por Jan Oblak, el arquero esloveno del Atlético de Madrid.

La escena fue emotiva y devastadora para Ronaldo, quien rompió en llanto al darse cuenta de que había dejado escapar una chance crucial para su equipo.

Fue entonces, cuando el escolta de los New York Knicks, Josh Hart, que estaba viendo el partido, aprovechó su cuenta de Twitter para lanzar una crítica directa al astro portugués. “Messi lo hubiera hecho”, escribió Hart en referencia a la estrella argentina y eterno rival de Ronaldo. El tuitno tardó en volverse viral, recopilando 75 mil likes, más de 10 mil retuits y generando una oleada de más de 2 mil comentarios reavivando un antiguo debate entre los dos astros.

El mensaje provocó una avalancha de respuestas en las redes sociales, desde defensores acérrimos del astro argentino hasta seguidores fieles del atacante portugués. Un fanático escribió: “Ese debate terminó hace mucho tiempo (si es que alguna vez fue realmente un debate)”, mientras otro contrapuso: “Messi perdió más penaltis que Ronaldo hermano”. Un tercer usuario, apoyando la postura de Hart, declaró: “Estoy de acuerdo. Lo ha demostrado en el escenario más importante, la final del Mundial. dos veces”.

A pesar de la amarga experiencia del penal fallido, Cristiano Ronaldo tuvo una oportunidad de redención durante la tanda de penales que definió el partido. El delantero anotó el primer tiro, impulsando a Portugal hacia una contundente victoria por 3-0. La actuación destacada del arquero luso, Diogo Costa, quien atajó tres penales, fue crucial para asegurar la clasificación del equipo dirigido por Roberto Martínez.

Después del agitado partido, el Bicho conversó con los medios de comunicación y confirmó una noticia que será un hito en su carrera: esta será su última Eurocopa. “Sin duda. Por la ilusión que tengo por el juego, por ver a mi afición, a mi familia, el cariño que me tiene la gente. No se trata de dejar el fútbol porque si lo hago, ¿qué me falta por hacer o por ganar? La gente es lo que más me motiva”, dijo Ronaldo, reflejando el peso emocional del momento.

Al mismo tiempo, también habló sobre el penal malogrado y su llanto posterior: “Tuve la oportunidad de poner por delante a la selección y no lo conseguí. Oblak hizo una buena parada. Tengo que revisar el penalti, no sé si tiré bien o mal, durante el año no fallé ni una vez y en el momento que más lo necesitaba, Oblak lo paró”.

“Los que fracasan son también los que lo intentan. Obviamente, es frustrante cuando no marcamos. Pero ya lo he olvidado, porque el resultado final fue positivo y eso es lo más importante. A veces es difícil marcar de penalti, pero este año he perdido dos veces en los penaltis, hoy he ganado, el fútbol a veces tiene que ser justo y hoy lo ha sido”, concluyó.

La próxima cita de Portugal en los cuartos de final será frente a Francia, en lo que promete ser otro emocionante enfrentamiento. La actuación de Cristiano Ronaldo volverá a estar bajo el escrutinio mundial, y su última Eurocopa añade una capa adicional de drama y expectativa a cada partido que dispute.