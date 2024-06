Walter Samuel habló sobre la recuperación de Lionel Messi de cara a los cuartos de final de la Copa América

Walter Samuel habló sobre la lesión de Lionel Messi tras el triunfo sobre Perú

La selección argentina logró una gran victoria por 2-0 ante Perú en el Hard Rock Stadium de Miami y finalizó la fase de grupos con puntaje ideal. Ahora, la Albiceleste tendrá algunos días de descanso para enfocarse en lo que será el cruce de cuartos de final con rival a confirmar en un partido que contará con el regreso de Lionel Scaloni al banco. La sanción de un duelo al DT lo privó de ocupar ese lugar esta noche y fue reemplazado por Walter Samuel, quien brindó la conferencia posterior a cada compromiso.

En charla con los periodistas, Samuel fue consultado por cómo se encuentra Lionel Messi, quien fue al banco de suplentes, pero ya estaba estipulado que no sume minutos para que se recupere de una lesión de cara a lo que se viene. “Estuvo en el vestuario, lo notamos mejor. Pude hablar con él y la situación va mejorando, pero son pocos días y es prematuro. Queremos escucharlo a él y al doctor. Son cosas que nos escapan”, manifestó con un panorama optimista sobre la vuelta cercana del 10.

Vale recordar, Leo padece dolores en el aductor de su pierna derecha desde el cruce contra Chile por la segunda fecha del Grupo A. Se realizó estudios para descartar una lesión de mayor magnitud y se apunta para que pueda estar el próximo jueves desde las 22 (hora argentina), día en que se pondrá en juego un boleto a las semifinales de la Copa América.

En este sentido, el ex defensor de la Celeste y Blanca intenta dar pasos firmes a la espera de definiciones: “Vamos a ir día a día y ver cómo se siente él. La sensaciones que él tiene, hablaremos con el doctor. Por suerte, nos quedan varios días de acá al jueves”.

En este sentido, fue consultado sobre Ecuador y México, los dos rivales que pican en punta para la siguiente instancia de eliminación directa. “Son rivales distintos. A Ecuador lo hemos enfrentado en uno de los últimos amistosos. Lo conocemos. En la parte física son muy fuertes, pero también han sumado mucha técnica. Sabemos que va a ser duro, sea con ellos o con México, que nos ha tocado enfrentarlos en el Mundial. Tienen otra característica de juego, pero queremos valorar el triunfo que tuvimos, descansar mañana y ya enfocarnos en el próximo partido”. Este domingo se resolverá el Grupo B y, con ello, quedará fijado el contrincante de Argentina en Houston.

Por otro lado, Walter Samuel elogió las actuaciones de Lautaro Martínez y Emiliano Dibu Martínez y profundizó en el nivel mostrado por Alejandro Garnacho: “Lo vimos bien. Es importante que haya podido jugar de inicio. Hizo un buen partido. Después, le tocó entrar a Valentín (Carboni). Son jóvenes que nos generan mucha ilusión. Esperemos que puedan estar en la Selección muchos años”.

Además, se refirió a cómo se sintió reemplazando por algunas horas a Lionel Scaloni en el banco: “No sé, no estoy acostumbrado. Trato de hacer lo mejor posible junto a Pablo (Aimar) y al Ratón (Ayala). Por suerte, el equipo respondió y se los agradecemos porque nos dieron una mano grande”. En esa sintonía, añadió que no hablaron durante el encuentro con el Gringo: “No se podía, pero estuvo Lionel en la preparación. Después, tratamos de llevar a cabo lo que se había planeado”.

MÁS FRASES DE WALTER SAMUEL

Su balance de la fase de grupos: “Hoy jugaron muchos jugadores que no venían haciéndolo. Faltan los dos arqueros que no pudieron participar. Estamos más que felices del resultado y cómo fue la primera fase, pero ahora viene la etapa de eliminación y tenemos que estar preparados”.

Su análisis del partido: “Perú se defendió bien, no nos daba muchos espacios. Por momentos, es difícil encontrarlos. Les dijimos a los chicos que tuvieran paciencia que íbamos a encontrar esos espacios en algún momento. El primer gol fue un gran gol. Por suerte, se dio. También depende mucho del rival, a pesar de que por ahí nos faltó fluidez en el primer tiempo”.

¿Cuánto cambia la Selección sin Messi? “Sabemos que, cuando no está Leo, tenemos que cambiar un poco nuestro estilo de juego, pero no mucho porque Fideo tiene esas características para jugar por afuera. Nos adaptamos, vamos cambiando durante el partido”.

Los últimos partidos de Di María en la Selección: “Es una lastima porque es un grandísimo jugador. Lo han dicho todos, hay que disfrutarlo hasta el final. Ojalá lleguemos hasta el final. Él está en plenitud, nos pone muy contentos que esté feliz”.