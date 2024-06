El gesto de Di María antes del penal que erró Paredes en el triunfo de Argentina contra Perú

La secuencia que marca como Argentina definio el ejecutor del penal

La selección argentina superó sin problemas a Perú por 2-0 y terminó con puntaje perfecto la fase de grupos de la Copa América 2024 que se disputa en Estados Unidos. Con los dos tantos de Lautaro Martínez, el conjunto de Lionel Scaloni -no dirigió tras ser sancionado por Conmebol y su lugar lo ocupó Walter Samuel- se quedó con el primer puesto del Grupo A y ahora aguardará para conocer quién será su rival para los cuartos de final.

Fue un partido especial el que jugó la Albiceleste en el Hard Rock Stadium de Miami. Sin su entrenador en el banco y con Lionel Messi fuera del equipo por una molestia física, uno de los que se llevó todas las miradas fue Ángel Di María. En uno de sus últimos partidos con la camiseta celeste y blanca, Fide fue el capitán del combinado nacional y también clave en el armado de las mejores jugadas que tuvo el seleccionado argentino.

El zurdo se movió por todo el frente del ataque y tuvo la oportunidad de ejecutar el penal que tuvo Argentina tras una mano en el área de Jesús Castillo que el árbitro César Ramos consideró infracción. Con la ventaja de 1-0 en el marcador, Di María recibió la pelota en manos de Gonzalo Montiel y tras recibir el saludo de Lautaro, estaba dispuesto a hacerse cargo de la pena máxima. Allí fue cuando apareció Leandro Paredes en escena.

El volante de la Roma, de Italia, miró a Fideo y le preguntó si le podía dejar patear el penal. Las cámaras de TyC Sports mostraron el momento en el que, de espaldas, se notó como el número 11 esbozó una sonrisa y, cuando parecía que no iba a acceder al pedido, le cedió el balón al número 5 de la Selección. Paredes agradeció el gesto del rosarino con un beso y luego acomodó el esférico en el punto penal.

Paredes ejecutó el penal de buena forma, pero el balón pegó en el palo (Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)

Más allá del buen remate del ex mediocampista de Boca Juniors, el disparo se estrelló en el palo izquierdo del arco defendido por Pedro Gallese -se tiró al otro costado- y Argentina no pudo aumentar la diferencia cuando restaban poco menos de 20 minutos para el final del encuentro ante los peruanos. El segundo tanto llegó a los 86′, otra vez gracias a Martínez.

Una vez que terminó el partido en Miami, Di María habló sobre su rol como capitán frente a la ausencia de Messi. “Es muy lindo poder ser el capitán de la selección argentina. Lamentablemente cada vez que me toca es porque Leo tiene algo y eso es lo único que no me gusta, pero intentamos hacer las cosas lo mejor posible cuando él no está. Entre todos, hacer un poco de lo que él hace dentro de la cancha e intentar sacar siempre resultados positivos”, comentó Ángel en diálogo con TyC Sports.

Acto seguido, Fideo analizó el presente del equipo de cara a la siguiente ronda. “Desde antes de arrancar la Copa venimos haciendo las cosas muy bien. Ya viene un camino muy largo con este cuerpo técnico, que viene haciendo las cosas perfecto. Juegue uno o juegue otro, se ve que el equipo no se resiente y sigue de la misma manera y creo que lo importante es eso, cada vez que le toque jugar a uno, rendir y ponerle las cosas complicadas al entrenador”.

Por último, agradeció las muestras de afecto del público. “Las ovaciones que estoy recibiendo últimamente en los partidos para mi es lo más especial. Es algo que venía buscando hace muchísimo tiempo y en este último año o año y medio, que pudimos darle tantas alegrías, al final tuve ese reconocimiento y estoy muy feliz”, concluyó el futbolista que anotó un gol en cada una de las definiciones que le dieron los últimos tres títulos a la Selección.