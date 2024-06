La desopilante situación que vivió Marcelo Bielsa en la conferencia: “¿Por qué le cuesta?”

La desopilante pregunta a Marcelo Bielsa en conferencia de prensa

La selección de Uruguay volvió a revalidar su mote de candidato en el MetLife Stadium de New Jersey al golear por 5 a 0 a Bolivia (goles de Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur) y sellar su boleto a los cuartos de final de la Copa América con una fecha de antelación. Sin embargo, la nota de color estuvo minutos más tarde en la conferencia de prensa. Uno de los grandes protagonistas fue Marcelo Bielsa, quien vivió una desopilante situación.

Un periodista británico rompió la formalidad habitual y, en un tono más distendido, le preguntó al técnico argentino sobre sus gustos gastronómicos, específicamente si le agrada la comida de una reconocida cadena de comida rápida. Esto generó un momento de confusión para Bielsa, quien inicialmente no comprendió la pregunta. “¿Pero quién es McDonald’s?”, replicó, visiblemente desconcertado.

Durante la conferencia, la traductora tuvo que intervenir para aclarar el malentendido. El periodista insistió en su curiosa consulta: “¿Por qué le cuesta...? ¿Le cuesta McDonald’s? ¿Pero quién es McDonald’s?”, reiteró el Loco, aún perplejo. Tras recibir la aclaración de que se refería a la cadena de comida rápida, el técnico de Uruguay respondió categóricamente: “¿Si a mí me gusta la comida? No... no”.

Superado el momento peculiar, Bielsa desvió la atención de nuevo al ámbito futbolístico y se enfocó en contestar el otro interrogante que le hicieron al ahondar en el rendimiento del delantero uruguayo del Liverpool Darwin Núñez: “Como usted dice, fue muy dinámico, enérgico y potente. Y estuvo muy cerca de convertir en muchas ocasiones”.

La Celeste hizo historia al asegurar su segunda victoria consecutiva en el torneo, algo que no lograba desde hacía casi tres décadas. La última vez fue en la Copa América 1995, cuando fueron anfitriones del torneo y vencieron a Venezuela (4-1) y Paraguay (1-0). Además, Uruguay no marcaba cinco goles en la Copa América desde 1959. En ese entonces fue ante Argentina.

Pese a este gran momento, el ex entrenador de la selección de Argentina y de Chile prefiere la cautela. “Para sacar esas conclusiones hay muchos pasos que no se han dado. Sin minusvalorar la fortaleza de los dos equipos que enfrentamos (Panamá y Bolivia), esos equipos no figuran entre los asignados previamente como los mejores equipos de esta competencia. En el fútbol actual, una cosa es atribuirle a un equipo una potencialidad justificada (...) y otra es que logre confirmarlo al poderío y los recursos de los mejores exponentes. Si uno no hace eso, sacar conclusiones me parece que es incorrecto”, esbozó.

“La mayoría de las veces que Uruguay llegó a la altura del último tercio del campo rival, logró cambiar la velocidad la jugada y convertir las posesiones en situaciones profundas, agresivas, con peligro. Hubo un periodo de 15 minutos en el segundo tiempo, un poco más un poco menos, donde la circulación y la posesión no se transformaron en peligro, pero en el resto del partido sí hubo posesión, circulación y peligro”, analizó.

Con respecto al rendimiento de la Celeste, expresó: “En el partido anterior tuvimos 15 minutos en el segundo tiempo de un rendimiento diferente al que tuvimos en el resto del partido y hoy en el segundo tiempo también hubo un periodo un poco más largo en donde la producción fue diferente. Si bien no sufrimos situaciones en nuestro arco, dejamos de crear por un periodo de tiempo peligro en el arco rival”, agregó.

Por otra marte, Marcelo Bielsa habló de Luis Suárez, coreado por el estadio en varias ocasiones y que tuvo sus primeros minutos en esta edición de la Copa América: “Es un reconocimiento absolutamente merecido por la trayectoria de Luis Suárez. Me parece legítimo: el público quiere ver a sus ídolos y sin lugar a duda Luis Suárez lo es”.

La tabla de posiciones del Grupo C de la Copa América: